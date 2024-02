Sprung zurück zu den Anfängen

Das Zeug zum Branchenführer

Preisgekröntes Angebot

Mit der Funktion "Direkt aus den Charts handeln" können sie am aufregenden CFD-Handel teilnehmen, der es ihnen im Gegensatz zu Aktieninvestitionen ermöglicht, sowohl Long- als auch Short-Positionen zu eröffnen.



Trader können auch die branchenüblichen Plattformen MetaTrader 4 und 5 mit ihren entsprechenden Versionen für Desktop, Web und mobile Geräte nutzen.



Die breite Abdeckung von Instrumenten und die Auswahl an Handelsplattformen erregten die Aufmerksamkeit der gesamten Branche und brachten Libertex im Jahr 2023 mehrere Auszeichnungen ein, darunter "Best Trading Experience - Global" von UF AWARDS Global und "Best CFD Broker" von World Finance Forex Awards.



Maßstäbe für Kundenbetreuung und Ausbildung setzen

Neben der Bereitstellung einer vielseitigen Handelsinfrastruktur, die den Bedürfnissen von Tradern und Anlegern gleichermaßen gerecht wird, legt Libertex großen Wert auf Bildung und Kundenbetreuung.



Eine Sammlung von Videos, Leitfäden und Tutorials zu Themen, die von grundlegenden Konzepten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien reichen, soll den Nutzern helfen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse über die Finanzmärkte zu entwickeln, zu verbessern und zu erweitern.



Webinare und Podcasts vervollständigen das Angebot an Schulungsmaterialien von Libertex und legen einen stärkeren Schwerpunkt auf das interaktive Element der Schulung durch direkte Kommunikation mit einem Referenten, der sorgfältig aus den besten Fachleuten des Unternehmens ausgewählt wird.



Mit dem Demokonto können die Trader ihre Kenntnisse jederzeit auf die Probe stellen, indem sie sich mit der Plattform vertraut machen und ihre Strategien mit Test- oder "virtuellen" Mitteln üben.



Auch der Kundensupport ist ein Bereich, in dem Libertex sich auszeichnet. Der Kundensupport, der in acht Sprachen rund um die Uhr per Online-Chat, E-Mail und Telefon zur Verfügung steht, gilt als einer der besten in der Branche.



Im Jahr 2021 wurde Libertex bei den Ultimate Fintech Awards zum "Most Trusted Broker Europe" gekürt - eine Auszeichnung, die den bemerkenswerten Beitrag des Finanzunternehmens zur Kundenzufriedenheit belegt.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Libertex weiterhin zu den Vorreitern der Branche gehört. Mit einer beeindruckenden Sammlung von Auszeichnungen und einer Reihe von Dienstleistungen, die ständig verbessert und erweitert werden, und geleitet von einem unerschütterlichen Glauben an Innovation, Transparenz und die Befähigung von Anlegern, wird Libertex zum Inbegriff von Exzellenz in der Brokerbranche.



Um mehr über Libertex zu erfahren und seine benutzerfreundliche Handelsplattform auszuprobieren,

besuchen Sie bitte die Website.



Mehr über Libertex

Im Laufe der Jahre hat Libertex mehrere prestigeträchtige internationale Preise und Anerkennungen erhalten, darunter "Excellent Brand in Banking & Financial Services" (German Brand Awards, 2023) und "Best Trading Experience" (Ultimate Fintech Awards, 2023). Libertex ist offizieller Online Trading Partner des FC Bayern München, was zu einer dynamischen und spannenden Partnerschaft geführt hat.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sich die Libertex Group zu einem robusten Fintech-Powerhouse entwickelt, das in verschiedenen Rechtsordnungen vertreten ist und Millionen von Kunden aus mehreren Ländern weltweit betreut.



In Europa wird die Libertex-Handelsplattform von Indication Investments Ltd. betrieben, einer zypriotischen Investmentfirma, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) mit der CIF-Lizenznummer 164/12 reguliert und beaufsichtigt wird.



Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,77% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Es gelten enge Spreads. Bitte prüfen Sie unsere Spreads auf der Plattform. Sie sollten abwägen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können. (28.02.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Libertex , ein Name, der seit mehr als 25 Jahren von Millionen von Tradern weltweit verehrt wird, nimmt auch heute noch eine herausragende Position in der Brokerbranche ein.Die Marke hat angesichts der Herausforderungen eine unerschütterliche Entschlossenheit bewiesen und ist in der Lage, flexibel auf die Veränderungen des Marktes zu reagieren. Der Schlüssel zum Erfolg? Innovation und ein unvergleichliches Fachwissen, das auf einer langen Geschichte beruht.Libertex debütierte in der Trader-Branche im Jahr 1997, als der Mutterkonzern, die Libertex Group, gegründet wurde. Fünfzehn Jahre später, im Jahr 2012, beschloss die Geschäftsleitung des Unternehmens, sich in Zypern niederzulassen.In Anbetracht des Rufs der Insel als Hort der Innovation im Bereich des Online-Handels und der Technologie erwies sich der Umzug als vorteilhaft und trug dazu bei, dass sich Libertex als Branchenführer etablieren konnte.Dies wäre ohne harte Arbeit und ein unermüdliches Engagement für Innovation in allen Geschäftsbereichen, von der Technologie über das Produktangebot bis hin zur Kundenbetreuung, nicht möglich gewesen.Mit einer Geschäftsphilosophie, die auf ständige Verbesserung und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist, bleibt Libertex ein ernstzunehmender Wettbewerber.Im Laufe der Jahre hat sich Libertex eine solide Position in der Brokerbranche erarbeitet, die auf tief verwurzelten Werten wie Transparenz und Fairness basiert.Libertex hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Handel und das Investieren nicht nur den Eliten, sondern auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.Mit der Vision, die Komplexität, die den Zugang zu einer Vielzahl von Märkten und Finanzinstrumenten behindert, zu beseitigen, stattet der Broker Trader und Investoren aller Ebenen mit einer ausgewogenen Auswahl an Werkzeugen und Wissen aus, um sich an den Finanzmärkten zurechtzufinden und eine Diversifizierung des Portfolios zu erreichen.Libertex ist bekannt für sein vielfältiges Angebot, das aus mehr als 300 CFDs mit Basiswerten wie Devisen, Aktien, Rohstoffen, ETFs, Kryptowährungen etc. besteht, und bietet über seine eigene mobile App auch Investitionen in echte Aktien an.Mit einem eleganten Design und einer intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht die Libertex-App den Zugang zu einer Vielzahl von Märkten und sowie einem Zeitrahmen "in weniger als einer Minute", wie es auf der Website heißt.Der wettbewerbsfähige Hebel und die engen Spreads für alle CFD-Instrumente sowie die Null-Kommission für Aktienanlagen sind einige der Vorteile, die Libertex-Kunden genießen können.Die Stärke der App liegt in der Flexibilität, die sie bietet. Mit nur wenigen Fingertipps können die Nutzer von einem einzigen Konto aus vom Handel zum Investieren wechseln.