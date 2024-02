Tradegate-Aktienkurs Li-FT Power-Aktie:

3,195 EUR +6,32% (28.02.2024, 17:37)



TSX Venture-Aktienkurs Li-FT Power-Aktie:

4,54 CAD +8,61% (28.02.2024, 17:16)



ISIN Li-FT Power-Aktie:

CA53000A1066



WKN Li-FT Power-Aktie:

A3DQFE

Ticker-Symbol Li-FT Power-Aktie:

WS0



CNSX-Symbol Li-FT Power-Aktie:

WS0



Kurzprofil Li-FT Power Ltd.:



Li-FT Power Ltd. (ISIN: CA53000A1066, WKN: A3DQFE, Ticker-Symbol: WS0, CNSX-Symbol: LIFT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken in Kanada beschäftigt. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver ist auf der Suche nach Lithium. Das Hauptgrundstück des Unternehmens ist das Grundstück Rupert in der Provinz Quebec. (28.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Li-FT Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Li-FT Power Ltd. (ISIN: CA53000A1066, WKN: A3DQFE, Ticker-Symbol: WS0, CNSX-Symbol: LIFT) unter die Lupe.Bei den Lithium-Aktien zeichne sich mehr und mehr eine echte Trendwende ab. Es bestehe berechtigte Hoffnung, dass sich das Überangebot an Lithium verringern werde. Schon ein kleiner Anstieg der Lithiumpreise könnte zu einer massiven Erholung der arg gebeutelten Aktien führen. Bei Li-FT Power würden Analysten sogar eine Verdreifachung des Kurses erwarten, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2024)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Li-FT Power-Aktie: