7,13 EUR +2,30% (14.02.2023, 18:57)



10,05 CAD -0,10% (14.02.2023, 18:23)



ISIN Li-FT Power-Aktie:

CA53000A1066



WKN Li-FT Power-Aktie:

A3DQFE

Ticker-Symbol Li-FT Power-Aktie:

WS0



CNSX-Symbol Li-FT Power-Aktie:

WS0



Kurzprofil Li-FT Power Ltd.:



Li-FT Power Ltd. (ISIN: CA53000A1066, WKN: A3DQFE, Ticker-Symbol: WS0, CNSX-Symbol: LIFT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken in Kanada beschäftigt. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver ist auf der Suche nach Lithium. Das Hauptgrundstück des Unternehmens ist das Grundstück Rupert in der Provinz Quebec. (14.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Li-FT Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Li-FT Power Ltd. (ISIN: CA53000A1066, WKN: A3DQFE, Ticker-Symbol: WS0, CNSX-Symbol: LIFT) unter die Lupe.Die Li-FT Power-Aktie habe von ihrem Hoch Anfang Dezember 2022 deutlich korrigiert und befinde sich seit Jahresanfang in einem Seitwärtstrend. Li-FT Power sei aber langfristig eine sehr interessante Story, die noch viel Potenzial biete. Besonders spannend sei v.a. ein Lithium-Projekt des kanadischen Unternehmens. Li-FT Power sei sein Favorit im Lithium-Sektor, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Li-FT Power-Aktie: