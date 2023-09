Tradegate-Aktienkurs Li-FT Power-Aktie:

5,58 EUR -1,06% (07.09.2023, 10:55)



CNSX-Aktienkurs Li-FT Power-Aktie:

8,00 CAD -1,23% (07.09.2023, 16:50)



ISIN Li-FT Power-Aktie:

CA53000A1066



WKN Li-FT Power-Aktie:

A3DQFE

Ticker-Symbol Li-FT Power-Aktie:

WS0



CNSX-Symbol Li-FT Power-Aktie:

WS0



Kurzprofil Li-FT Power Ltd.:



Li-FT Power Ltd. (ISIN: CA53000A1066, WKN: A3DQFE, Ticker-Symbol: WS0, CNSX-Symbol: LIFT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken in Kanada beschäftigt. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver ist auf der Suche nach Lithium. Das Hauptgrundstück des Unternehmens ist das Grundstück Rupert in der Provinz Quebec. (07.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Li-FT Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Li-FT Power Ltd. (ISIN: CA53000A1066, WKN: A3DQFE, Ticker-Symbol: WS0, CNSX-Symbol: LIFT) unter die Lupe.Das Lithium-Explorationsunternehmen habe zuletzt Bohrergebnisse veröffentlicht, die jedoch am Markt mit wenig Interesse aufgenommen worden seien. Das Thema Lithium sei aber derzeit für die Börse relativ uninteressant, was eigentlich unverständlich sei. Dieses Thema werde uns nämlich über die nächsten Jahre begleiten. Das biete Chancen für antizyklische Anleger, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.09.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Li-FT Power-Aktie: