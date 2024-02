Börsenplätze Li Auto-Aktie:



Kurzprofil Li Auto Inc.:



Li Auto (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) ist ein in China ansässiger Hersteller von NEVs (New Energy Passenger Vehicles), der sich hauptsächlich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Sport Utility Vehicles (SUVs) unter der Marke Li ONE. Das Unternehmen vertreibt auch Peripherieprodukte und bietet damit verbundene Dienstleistungen an, wie z. B. Ladestationen, Internetverbindungen für Fahrzeuge und verlängerte Garantien. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte über seine Tochtergesellschaften und Variable Interest Entities (VIEs) in China. (29.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Li Auto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Li Auto Inc. (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Li-Auto-Aktie habe nach den positiven Quartalszahlen ihre explosive Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Dabei sei es ihr gelungen, einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Damit sei das Allzeithoch in greifbare Nähe gerückt.Nach dem fulminanten Kurssprung von rund 19 Prozent am Montag habe die Li-Auto-Aktie am Dienstag um weitere zwölf Prozent zugelegt. Im Zuge dieser Rally habe auch die Abwärtstrendlinie bei 38 Dollar überwunden werden können. Diese erstrecke sich über das August- und November-Hoch bei 47,33 und 42,35 Dollar. Damit würden der Li-Auto-Aktie nur noch rund fünf Prozent bis zum Allzeithoch bei 47,70 Dollar fehlen.Der nächste Widerstand liege dann erst wieder bei der psychologisch wichtigen Marke von 50 Dollar. Danach wäre das 161,8%-Fibonacci-Retracement bei 51,73 Dollar der jüngsten Abwärtsbewegung von November bis Januar das nächste Ziel.Dennoch sollten Anleger vor einem Kauf einen nachhaltigen Ausbruch über das Allzeithoch abwarten, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link