Kurzprofil Li Auto Inc.:



Li Auto (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) ist ein in China ansässiger Hersteller von NEVs (New Energy Passenger Vehicles), der sich hauptsächlich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Sport Utility Vehicles (SUVs) unter der Marke Li ONE. Das Unternehmen vertreibt auch Peripherieprodukte und bietet damit verbundene Dienstleistungen an, wie z. B. Ladestationen, Internetverbindungen für Fahrzeuge und verlängerte Garantien. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte über seine Tochtergesellschaften und Variable Interest Entities (VIEs) in China. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Li Auto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Li Auto Inc. (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) unter die Lupe.Li Auto habe heute Morgen seine Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Die könnten sich dank einer Verdreifachung der Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr sehen lassen. Dank einer Verdreifachung der Fahrzeugauslieferungen auf 86.533 Fahrzeuge sei der Umsatz um 228% auf 3,95 Mrd. USD explodiert und habe die Erwartungen der Analysten um recht beachtliche 150 Mio. USD übertreffen können.Für eine große Überraschung habe auch der Gewinn je Aktie gesorgt. Vom Markt geschätzt gewesen seien vorab 0,19 USD, was Li Auto mit 0,36 USD pro Aktie fast um das Doppelte habe schlagen können. Mit einem Nettogewinn von knapp 320 Mio. USD sei dem Newcomer außerdem der Sprung in die Profitabilität gelungen. In den Quartalen zuvor habe Li Auto noch beträchtliche Nettoverluste und Cash-Abflüsse zu beklagen gehabt.Da auch der Cashflow positiv gewesen sei, dürfte es Li Auto spätestens jetzt gelungen sein, Sorgen um seine Überlebensfähigkeit zu zerstreuen. Zumal die liquiden Reserven mit 9,3 Mrd. USD ausreichend hoch wären, einige weitere Cashburn-Quartale ohne Kapitalmaßnahmen zu überstehen. Sollte der Trend positiver Cashflows auch in den kommenden Quartalen anhalten und keine Liquiditätsreserve in der aktuellen Höhe nötig sein, könnten die umfangreichen Barmittel zur Finanzierung künftigen Wachstums genutzt werden.Das ansprechende Zahlenwerk bestätige den starken Trend auf dem chinesischen Automarkt. Der kräftige Rebound v.a. bei Elektroautos bevorzuge zunehmend heimische Autobauer, während internationale Hersteller, darunter auch Tesla, Marktanteile verlieren würden.Hohe Erwartungen mögen in den Kursen von Nio, Xpeng und Li Auto eingepreist gewesen sein, die aber seien bislang nicht enttäuscht worden. Ohne möglichen Gegenwind vom Gesamtmarkt dürfte die Rally daher anhalten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link