NASDAQ-Aktienkurs Li Auto-Aktie:

28,34 USD +-2,78% (02.02.2024, 22:00)



ISIN Li Auto-Aktie:

US50202M1027



WKN Li Auto-Aktie:

A2P93Z



Ticker-Symbol Li Auto-Aktie:

L87A



NASDAQ-Symbol Li Auto-Aktie:

LI



Kurzprofil Li Auto Inc.:



Li Auto (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) ist ein in China ansässiger Hersteller von NEVs (New Energy Passenger Vehicles), der sich hauptsächlich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Sport Utility Vehicles (SUVs) unter der Marke Li ONE. Das Unternehmen vertreibt auch Peripherieprodukte und bietet damit verbundene Dienstleistungen an, wie z. B. Ladestationen, Internetverbindungen für Fahrzeuge und verlängerte Garantien. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte über seine Tochtergesellschaften und Variable Interest Entities (VIEs) in China. (03.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Li Auto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Li Auto Inc. (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) unter die Lupe.Ein Start-up aus der Reihe der jungen Wilden aus China tanze neben BYD, Great Wall, Nio und XPeng etwas aus der Reihe: Li Auto. Der Elektroauto-Hersteller, gegründet von Xiang Li, konzentriere sich mit seinen innovativen Hybrid-Modellen mit enorm hoher Reichweite einzig und allein auf den chinesischen Markt- mit Erfolg. Die Verkaufszahlen würden klettern, der Marktanteil im hochpreisigen SUV-Segment liege bei rund 30%.Der Roll-out des neuen vollelektrischen Modells Li Mega sei Chance und Risiko zugleich. Komme der Stromer an, werde dies Li Auto nicht nur in Sachen Bekanntheitsgrad, sondern auch bei den Verkaufszahlen einen Schub geben. Andererseits betrete Li Auto mit dem Auto auch ein völlig neues Marktsegment. Der Schuss müsse also sitzen. Werde der Stromer negativ aufgenommen, könne sich das wiederum negativ auf die Marke und die komplette Produktpalette auswirken. Die Li Auto-Aktie habe vor wenigen Tagen wieder nach oben gedreht. Anleger könnten eine Position wagen. Der Stoppkurs sollte bei 11,50 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Börsenplätze Li Auto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Li Auto-Aktie:26,730 EUR -1,87% (02.02.2024, 22:26)