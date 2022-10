Börsenplätze Li Auto-Aktie:



Kurzprofil Li Auto Inc.:



Li Auto (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) ist ein in China ansässiger Hersteller von NEVs (New Energy Passenger Vehicles), der sich hauptsächlich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Sport Utility Vehicles (SUVs) unter der Marke Li ONE. Das Unternehmen vertreibt auch Peripherieprodukte und bietet damit verbundene Dienstleistungen an, wie z. B. Ladestationen, Internetverbindungen für Fahrzeuge und verlängerte Garantien. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte über seine Tochtergesellschaften und Variable Interest Entities (VIEs) in China. (05.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Li Auto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Li Auto Inc. (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie üblich hätten die chinesischen E-Autobauer zum Monatsbeginn die Verkaufszahlen für den Vormonat präsentiert. Die Zahlen seien durchmischt ausgefallen: Während Li Auto ein deutliches Plus habe verzeichnen und so auch seine Quartalsprognose übertreffen können, hätten die Konkurrenten Nio und XPeng eher durchwachsen abgeschnitten.Konkret habe Nio im dritten Quartal 31.607 und im September 10.878 Fahrzeuge abgesetzt. Damit habe das Unternehmen seine Verkaufszahlen gegenüber dem August zwar nur minimal steigern können. Mit dem Launch des ET5 Ende September hätten die Chinesen allerdings ein Fahrzeug auf den Markt gebracht, welches bereits starke Vorbestellungszahlen habe vorweisen können. Mit dem Rollout weiterer Modelle und der bevorstehenden Europa-Expansion - ab Freitag solle die Premium-Limousine ET7 in Deutschland erhältlich sein - sei zudem weiteres Wachstumspotenzial vorhanden.Wesentlich schlechter seien dagegen die Verkaufszahlen bei XPeng ausgefallen. Nicht nur sei man mit 8.468 verkauften Einheiten hinter der Startup-Konkurrenz aus China zurückgeblieben, sondern habe bei den monatlichen Absatzzahlen auch den dritten Rückgang in Folge hinnehmen müssen. Im gesamten Quartal seien somit 29.570 Fahrzeuge abgesetzt worden. Wie bei Nio habe auch bei XPeng Ende September ein weiteres Modell gestartet. Dieses solle im späten Oktober in die Massenfertigung gehen und wieder für Wachstum bei den Verkaufszahlen sorgen.Die Papiere von XPeng hätten sich anders als die von Li Auto in Folge der Absatzzahlen kaum von ihren Tiefständen lösen können. Beide Unternehmen sind softwaretechnisch zwar auf dem aktuellsten Stand, bis sie nachhaltiges Wachstum beweisen können, gehören sie allerdings auf die Watchlist, so Julian Weber von "Der Aktionär". Da Nio überproportional von der Einführung des ET5 profitieren sollte und den Fokus auf hochpreisige Luxus-Fahrzeuge legt, ist die Aktie interessanter. (Analyse vom 05.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link