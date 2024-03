NASDAQ-Aktienkurs Li Auto-Aktie:

38,58 USD -2,87% (13.03.2024, 16:24)



ISIN Li Auto-Aktie:

US50202M1027



WKN Li Auto-Aktie:

A2P93Z



Ticker-Symbol Li Auto-Aktie:

L87A



NASDAQ-Symbol Li Auto-Aktie:

LI



Kurzprofil Li Auto Inc.:



Li Auto (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) ist ein in China ansässiger Hersteller von NEVs (New Energy Passenger Vehicles), der sich hauptsächlich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Sport Utility Vehicles (SUVs) unter der Marke Li ONE. Das Unternehmen vertreibt auch Peripherieprodukte und bietet damit verbundene Dienstleistungen an, wie z. B. Ladestationen, Internetverbindungen für Fahrzeuge und verlängerte Garantien. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte über seine Tochtergesellschaften und Variable Interest Entities (VIEs) in China. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Li Auto-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Li Auto Inc. (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 63 USD auf 74 USD.Das Analysehaus hebe das Gesamtverkaufsvolumen in den Jahren 2024/2025 um 12%/8% an, was die unerwartet starke Nachfrage nach neuen Modellen widerspiegele. Angesichts der schwierigen makroökonomischen Aussichten und des zunehmenden Wettbewerbs in der Branche sei Morgan jedoch konservativer, was das Volumenwachstum für 2024 gegenüber der Unternehmensprognose von 800.000 Einheiten angehe. Positiv zu vermerken sei, dass Morgan seine Prognose für die Bruttomarge bei Fahrzeugen um 1 Prozentpunkt angehoben habe, um bessere Skalenvorteile und Kostenkontrolle zu berücksichtigen. Zusammen mit einer weiteren operativen Hebelwirkung führe dies zu einer Gewinnsteigerung von 41% bzw. 34% für 2024/2025.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Li Auto-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Li Auto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Li Auto-Aktie:35,40 EUR -3,01% (13.03.2024, 15:24)