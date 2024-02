Ob Li Auto den Erfolg seiner Hybridautos auf den wettbewerbsintensiveren, reinen Batteriemarkt übertragen könne, werde von seinem neuen Modell dem Li Mega abhängen. Das etwas futuristische Auto orientiere sich in erster Linie an Familien.



Li Auto wachse in einem beeindruckenden Tempo. Das KGV von 25 sowie ein KUV von 1,8 seien deshalb vertretbar. Die Modelle und die Technologie würden den Nerv der Zeit treffen. Die Aktie sei eine Wette auf eine steigende Marktdurchdringung von Elektroautos in China.



Nach dem starken Kurssprung sollten Anleger eine Konsolidierung abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Langfristig bleibe die Aktie weiter aussichtsreich. (Analyse vom 27.02.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Li Auto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Li Auto Inc. (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z, Ticker-Symbol: L87A, NASDAQ-Symbol: LI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Start-up aus der Reihe der chinesischen jungen Wilder innerhalb der E-Mobility-Branche tanze derzeit etwas aus der Reihe. Während viele Firmen eher maue Ausblicke melden und unter einer Kaufzurückhaltung der Kunden ächzen würden, habe Li Auto beeindruckende Zahlen gezeigt.Li Auto habe am späten Montag bekannt gegeben, dass sich der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 41,73 Milliarden Yuan (5,80 Milliarden US-Dollar) verdoppelt habe. Der Quartalsgewinn sei ebenfalls nahezu um 100 Prozent gestiegen.Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank habe die guten Zahlen mit höheren Verkaufspreisen von Li Auto begründet. Yu habe auch gleichzeitig den Ausblick gelobt: Li Auto erwarte im ersten Quartal Auslieferungen zwischen 100.000 und 103.000 Fahrzeuge.Analyst Ke Qu von CCB International habe die Ergebnisse als "sehr robust" bezeichnet. Diese seien ein weiterer Beweis für die "starke Fähigkeit von Li Auto zum Management der Lieferkette".Besonders positiv sei die Marge gewesen. Li Auto habe eine Bruttogewinnmarge von 23,5 Prozent gegenüber 22,0 Prozent im dritten Quartal sowie 20,2 Prozent vor einem Jahr verzeichnet. Und das in einer Zeit, in der die Preiskämpfe im E-Mobility-Segment die Margen von BYD, Tesla & Co belasten würden."Li Auto hat eine solide Pipeline und einen soliden Geschäftsplan für 2024, und sie sind ziemlich zuversichtlich, was die Auslieferung in den folgenden Quartalen angeht", so Nomura-Analyst Joel Ying. "Es scheint, dass sie gut auf die Marktsituation vorbereitet", habe der Experte ergänzt.Hilfreich für Li Auto sei seine dominante Position bei Familien-SUVs im Plug-in-Hybrid-Markt sowie die Beliebtheit der L-Serie, die nur wenige direkte Konkurrenten habe.Li Auto konzentriere sich mit seinen innovativen Hybrid-Modellen mit enorm hoher Reichweite einzig und allein auf den chinesischen Markt. Mit Erfolg. Die Verkaufszahlen würden klettern, der Marktanteil im hochpreisigen SUV-Segment liege bei rund 30 Prozent.Zu den aktuellen Modellen würden der fünfsitzige L7 sowie die sechssitzigen L8 und L9 gehören. Die Modelle hätten ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz.Alle seien mit einem so genannten Range Extender ausgestattet, eine Art Reichweitenverlängerung. Der große Akku werde also im Notfall von einem kleinen Benziner am Leben gehalten. Beim L9 zum Beispiel sollten rein elektrisch rund 215 Kilometer möglich sein. Durch den zusätzlichen Vierzylinder-Benziner an Bord seien bei dem SUV-Modell Reichweiten von weit über 1.300 Kilometern möglich.