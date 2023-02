Börsenplätze Lhyfe-Aktie:



Kurzprofil Lhyfe S.A.:



Lhyfe (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) ist als eines der führenden Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff bereits seit seiner Gründung Teil einer groß angelegten Forschungsgruppe für die Offshore-Wasserstoffproduktion. Hierfür wurden bereits mehrere Partnerschaften geschlossen. Die Wasserstoff-Produktionsanlagen des Unternehmens sind immer mit erneuerbaren Energiequellen verbunden, um 100% grünen Wasserstoff für lokale Industrien und den Transportsektor zu produzieren. Insgesamt ist Lhyfe europaweit an 93 Projekten beteiligt und damit eine künftig installierte Gesamtkapazität von über 4,8 GW. (20.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lhyfe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Wasserstoff-Produzenten Lhyfe S.A. (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) unter die Lupe.Lhyfe verzeichne wichtige Fortschritte bei einem weiteren Projekt in der Bretagne. Die Inbetriebnahme der Anlage solle laut Lhyfe in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erfolgen. Die Chance bestehe, dass Plug Power den notwendigen Elektrolyseur für das Vorhaben liefern werde.Vergangene Woche habe Lhyfe die Baugenehmigung für das Projekt erhalten können. Der Wasserstoff, den die Anlage erzeugen werde, solle dann für den Verkehr in der Region und für die industriellen Prozesse der regionalen Unternehmen dienen.Die Ankündigung des zweiten Bretagne-Projekts markiere den Beginn einer langen Serie von Anlagen für Lhyfe, heiße es. Bis 2030 würden die Franzosen eine installierte Kapazität von über drei Gigawatt anpeilen.Lhyfe könnte perspektivisch zu einem der größten Wasserstoff-Produzenten in Europa avancieren. Jedoch würden sich die Franzosen noch in einer frühen Phase der Unternehmensentwicklung befinden. Ein Investment bleibt daher nur für den spekulativ ausgerichteten Anleger geeignet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Plug Power hingegen sei derzeit lediglich ein Fall für die Watchlist. (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link