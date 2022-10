Börsenplätze Lhyfe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

8,85 EUR 0,00% (10.10.2022, 15:31)



Euronext Paris-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

8,90 EUR +0,79% (10.10.2022, 15:21)



ISIN Lhyfe-Aktie:

FR0014009YQ1



WKN Lhyfe-Aktie:

A3DK4Z



Ticker-Symbol Lhyfe-Aktie:

F1B



Euronext Paris-Symbol Lhyfe-Aktie:

LHYFE



Kurzprofil Lhyfe S.A.:



Lhyfe (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) ist als eines der führenden Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff bereits seit seiner Gründung Teil einer groß angelegten Forschungsgruppe für die Offshore-Wasserstoffproduktion. Hierfür wurden bereits mehrere Partnerschaften geschlossen. Die Wasserstoff-Produktionsanlagen des Unternehmens sind immer mit erneuerbaren Energiequellen verbunden, um 100% grünen Wasserstoff für lokale Industrien und den Transportsektor zu produzieren. Insgesamt ist Lhyfe europaweit an 93 Projekten beteiligt und damit eine künftig installierte Gesamtkapazität von über 4,8 GW. (10.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lhyfe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lhyfe S.A. (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) unter die Lupe.Der französische Wasserstoff-Produzent erweitere sein strategisches Partnernetzwerk. Mit dem Fahrzeugentwickler Gaussin solle die Möglichkeit geprüft werden, eine umfassende regenerative Mobilitätslösung zu entwickeln. Lhyfe erhoffe sich von der neuen Zusammenarbeit "vielversprechende Synergieeffekte".Laut der Absichtserklärung könnten die Wasserstofffahrzeuge von Gaussin mit den erneuerbaren Wasserstoff von Lhyfe kombiniert werden. Die Partnerschaft umfasse auch eine kommerzielle Komponente, die darauf abziele, potenzielle Kunden in Frankreich und im Ausland zu identifizieren, die an einer solchen umfassenden erneuerbaren Mobilitätslösung für Logistik-, Hafen- und Flughafenstandorte interessiert sein könnten, heiße es.Der positive Newsflow beim "Aktionär"-Hot-Stock aus Ausgabe 35/22 setze sich fort. Auch an der Börse gebe die Aktie derzeit eine gute Figur ab, zu Wochenbeginn sei kurzfristig der Sprung auf glatt neun Euro gelungen. Dabei handle es sich um den höchsten Stand seit dem IPO, was gleichbedeutend mit einem Rekordhoch sei.Die Lhyfe-Aktie bleibt aussichtsreich, aber auch ganz klar spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 5,90 Euro platziert werden. (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link