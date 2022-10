Börsenplätze Lhyfe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

9,10 EUR +0,55% (07.10.2022, 08:42)



Euronext Paris-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

8,79 USD +5,02% (07.10.2022, 08:55)



ISIN Lhyfe-Aktie:

FR0014009YQ1



WKN Lhyfe-Aktie:

A3DK4Z



Ticker-Symbol Lhyfe-Aktie:

F1B



Euronext Paris-Symbol Lhyfe-Aktie:

LHYFE



Kurzprofil Lhyfe S.A.:



Lhyfe (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) ist als eines der führenden Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff bereits seit seiner Gründung Teil einer groß angelegten Forschungsgruppe für die Offshore-Wasserstoffproduktion. Hierfür wurden bereits mehrere Partnerschaften geschlossen. Die Wasserstoff-Produktionsanlagen des Unternehmens sind immer mit erneuerbaren Energiequellen verbunden, um 100% grünen Wasserstoff für lokale Industrien und den Transportsektor zu produzieren. Insgesamt ist Lhyfe europaweit an 93 Projekten beteiligt und damit eine künftig installierte Gesamtkapazität von über 4,8 GW. (07.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lhyfe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lhyfe S.A. (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Produzent Lhyfe aus Frankreich wolle ein weiteres großes Projekt in Europa realisieren. Das Unternehmen treibe Planungen für ein Vorhaben im niederländischen Delfzijl voran, welches eine Leistung von satten 200 Megawatt haben solle. An der Börse komme die Nachricht des Wasserstoff-Spezialisten gut an.Delfzijl sei die Heimat einer bedeutenden Industrie- und Chemieindustrie und bereits jetzt ein großer Verbraucher von Wasserstoff als chemischem Rohstoff. Dieser Bedarf werde in Zukunft noch erheblich steigen, begründe Lhyfe die Standortentscheidung."Delfzijl ist ein idealer Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, da es mit seinen vor der Küste gelegenen Offshore-Windkraftanlagen direkten Zugang zu erneuerbaren Energien hat. Groningen ist einer der Pioniere in Europa, wenn es um die Energiewende geht", so Luc Grare, Leiter des Bereichs Mittel- und Osteuropa bei Lhyfe.Klar sei: Lhyfe treibe seine ehrgeizigen Pläne weiter voran - und finde damit an der Börse Anklang. Am Donnerstag habe der noch junge Wasserstoff-Wert um gut fünf Prozent zugelegt und sei damit auf ein neues Mehrmonatshoch gestiegen. Dabei handle es sich um ein Kaufsignal.Lhyfe bleibt aussichtsreich, aber auch ganz klar spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das gelte auch für die Anteile des Lhyfe-Partners Plug Power. (Analyse vom 07.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link