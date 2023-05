Börsenplätze Lhyfe-Aktie:



Kurzprofil Lhyfe S.A.:



Lhyfe (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) ist als eines der führenden Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff bereits seit seiner Gründung Teil einer groß angelegten Forschungsgruppe für die Offshore-Wasserstoffproduktion. Hierfür wurden bereits mehrere Partnerschaften geschlossen. Die Wasserstoff-Produktionsanlagen des Unternehmens sind immer mit erneuerbaren Energiequellen verbunden, um 100% grünen Wasserstoff für lokale Industrien und den Transportsektor zu produzieren. Insgesamt ist Lhyfe europaweit an 93 Projekten beteiligt und damit eine künftig installierte Gesamtkapazität von über 4,8 GW. (08.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lhyfe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Produzenten Lhyfe S.A. (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) unter die Lupe.Der Ausbau der Offshore-Windenergie werde rund um den Globus vorangetrieben. Vor allem überschüssiger Strom könnte in Zukunft genutzt werden, um auch grünen Wasserstoff zu produzieren. In Schweden schließe sich nun der Industrie-Riese ABB mit Skyborn und der französischen Lhyfe zusammen, um das "SoutH2Port"-Projekt zu realisieren.Im Rahmen der Absichtserklärung (Memonrandum of Understanding) solle die großtechnische Integration der Produktion von erneuerbarem Offshore-Wasserstoff in das Energiesystem vorangetrieben werden. Der Offshore-Windpark Storgrundet solle hierbei den notwendigen Strom liefern, um rund 240 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag zu produzieren."Skyborns Erfolgsbilanz in der Offshore-Windenergie, Lhyfe's Expertise in der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff und ABB's technologisches Fachwissen schaffen neue Möglichkeiten für Power-to-X-Lösungen in Verbindung mit der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff in großem Maßstab, so Taia Kronborg, Mitgründerin und Chief Business Officer von Lhyfe zur geplanten Zusammenarbeit.Lhyfe bieteteine spannende europäische Wasserstoffstory. Allerdings befinde sich das französische Unternehmen noch in einer frühen Phase der Unternehmensentwicklung. Daher sei das Papier nur für risikobewusste Anleger geeignet. Ein enger Stopp bei 6,50 Euro sichere die Position nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link