Börsenplätze Lhyfe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

8,90 EUR -0,56% (22.11.2022, 14:16)



Euronext Paris-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

8,893 EUR -0,19% (22.11.2022, 16:18)



ISIN Lhyfe-Aktie:

FR0014009YQ1



WKN Lhyfe-Aktie:

A3DK4Z



Ticker-Symbol Lhyfe-Aktie:

F1B



Euronext Paris-Symbol Lhyfe-Aktie:

LHYFE



Kurzprofil Lhyfe S.A.:



Lhyfe (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) ist als eines der führenden Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff bereits seit seiner Gründung Teil einer groß angelegten Forschungsgruppe für die Offshore-Wasserstoffproduktion. Hierfür wurden bereits mehrere Partnerschaften geschlossen. Die Wasserstoff-Produktionsanlagen des Unternehmens sind immer mit erneuerbaren Energiequellen verbunden, um 100% grünen Wasserstoff für lokale Industrien und den Transportsektor zu produzieren. Insgesamt ist Lhyfe europaweit an 93 Projekten beteiligt und damit eine künftig installierte Gesamtkapazität von über 4,8 GW. (22.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lhyfe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lhyfe S.A. (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) unter die Lupe.Immer mehr Wasserstoff-Projekte würden Formen annehmen. Im Rahmen einer spannenden Kooperation in Frankreich würden der Hafen Nantes - Saint Nazaire und der Wasserstoffproduzent Lhyfe zusammenarbeiten, um ihr Know-how für den Hochlauf von grünem Wasserstoff zu bündeln. Geplant sei die Untersuchung möglicher Einsatzszenarien für künftige Offshore-Wasserstoffanlagen in Hafenökosystemen.Mit dem Projekt an der Loire-Mündung werde Nantes - Saint Nazaire zum Vorreiter und Standort für die erste große Hafenanlage für grünen Wasserstoff an Frankreichs Atlantikküste, heiße es in einer Pressemitteilung. "Die Entwicklung der Offshore-Wasserstoffproduktion ist die nächste große Herausforderung, die auf uns wartet. Wir wollen die Entwicklung von Lösungen beschleunigen, die eine massive Dekarbonisierung von Mobilität und Industrie in allen Küstenregionen ermöglichen", sei Lhyfe-Deutschlandchef Luc Grare überzeugt.Für Olivier Trétout, Vorsitzender des Verwaltungsrats des Hafens Nantes - Saint Nazaire, sei grüner Wasserstoff ein Zukunftssektor. "Der Hafen von Nantes - Saint Nazaire hat das Potenzial, eine Schlüsselrolle in diesem Transformationsprozess einzunehmen. Die mit Lhyfe vereinbarte Partnerschaft ist eine wichtige erste Etappe auf diesem Weg", so Trétout.Der Nebenwert aus Frankreich bleibt aussichtsreich, aber auch ganz klar spekulativ, so Michel Doepke. Das Stopp-Limit des "Aktionär": 5,90 Euro. (Analyse vom 22.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link