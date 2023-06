Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Lhyfe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

6,97 EUR -0,85% (12.06.2023, 20:00)



Euronext Paris-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

7,00 EUR -0,28%% (12.06.2023, 17:55)



ISIN Lhyfe-Aktie:

FR0014009YQ1



WKN Lhyfe-Aktie:

A3DK4Z



Ticker-Symbol Lhyfe-Aktie:

F1B



Euronext Paris-Symbol Lhyfe-Aktie:

LHYFE



Kurzprofil Lhyfe S.A.:



Lhyfe (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) ist als eines der führenden Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff bereits seit seiner Gründung Teil einer groß angelegten Forschungsgruppe für die Offshore-Wasserstoffproduktion. Hierfür wurden bereits mehrere Partnerschaften geschlossen. Die Wasserstoff-Produktionsanlagen des Unternehmens sind immer mit erneuerbaren Energiequellen verbunden, um 100% grünen Wasserstoff für lokale Industrien und den Transportsektor zu produzieren. Insgesamt ist Lhyfe europaweit an 93 Projekten beteiligt und damit eine künftig installierte Gesamtkapazität von über 4,8 GW. (12.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lhyfe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Produzenten Lhyfe S.A. (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) unter die Lupe.Der französische Wasserstoff-Produzent wolle in Europa weiter Fuß fassen. Portugal und Spanien seien unter anderem interessante Märkte für Lhyfe. Mit einer neuen Kooperationsvereinbarung solle auf der iberischen Halbinsel der Zugang vereinfacht werden, um in Zukunft auch dort Projekte in die Realität umzusetzen.Hierfür hole sich Lhyfe den spanischen Energieversorger und -verteiler Capital Energy mit ins Boot. Der neue Partner von Lhyfe strebe an, der erste vertikal integrierte Energieversorger zu werden. Zusammen mit Lhyfe werde zunächst die gemeinsame Entwicklung von Offshore-Projekten für erneuerbaren Wasserstoff vorangetrieben.Darüber hinaus hätten die beiden Unternehmen sich darauf verständigt, die nun manifestierte Kooperationsvereinbarung auch auf andere Bereiche ausweiten zu können. "Der Aktionär" werte die Zusammenarbeit zwischen Lhyfe und Capital Energy als Win-Win-Situation."Diese Vereinbarung mit Capital Energy ist eine großartige Gelegenheit, den Übergang zu sauberer Energie durch die groß angelegte Produktion von grünem Wasserstoff auf See zu fördern. Die Produktion von H2 durch Elektrolyse auf See wird das immense Potenzial der Offshore-Windenergie maximieren", sei Lhyfe-CBO Taia Kronborg überzeugt. "Länder mit einer Küstenlinie wie Spanien und Portugal können ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen drastisch reduzieren und ihre nationale Energiesicherheit verbessern, während sie gleichzeitig Netto-Null-Emissionen produzieren und die lokale Wirtschaft ankurbeln."Lhyfe biete eine spannende europäische Wasserstoffstory, der Deal mit Capital Energy sei ein weiteres wichtiges Puzzleteil. Allerdings befinde sich das französische Unternehmen noch in einer frühen Phase der Unternehmensentwicklung.Daher ist das Papier nur für risikobewusste Anleger geeignet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stopp bei 6,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 12.06.2023)