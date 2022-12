Tradegate-Aktienkurs Lhyfe-Aktie:

Kurzprofil Lhyfe S.A.:



Lhyfe (ISIN: FR0014009YQ1, WKN: A3DK4Z, Ticker-Symbol: F1B, Euronext Paris Symbol: LHYFE) ist als eines der führenden Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff bereits seit seiner Gründung Teil einer groß angelegten Forschungsgruppe für die Offshore-Wasserstoffproduktion. Hierfür wurden bereits mehrere Partnerschaften geschlossen. Die Wasserstoff-Produktionsanlagen des Unternehmens sind immer mit erneuerbaren Energiequellen verbunden, um 100% grünen Wasserstoff für lokale Industrien und den Transportsektor zu produzieren. Insgesamt ist Lhyfe europaweit an 93 Projekten beteiligt und damit eine künftig installierte Gesamtkapazität von über 4,8 GW. (16.12.2022/ac/a/a)



Der französische Wasserstoff-Produzent Lhyfe habe eine neue Kooperation mit dem fränkischen Automobil-Zulieferer Schaeffler eingefädelt. Neben dem Bau einer Elektrolyse-Anlage würden die beiden Unternehmen auch eine Technologiepartnerschaft zum Einsatz von Elektrolyse-Stacks aus dem Hause Schaeffler ins Auge fassen.Lhyfe und Schaeffler hätten demnach ein Letter of Intent (LOI) für die Produktion und Abnahme von grünem Wasserstoff vereinbart. Die Elektrolyse-Anlage mit einer Kapazität von bis zu 15 Megawatt solle auf dem Werksgelände von Schaeffler in Herzogenaurach errichtet und von den Franzosen betrieben werden. Ab 2025 könnte diese dann Schaeffler selbst und andere Kunden aus der Region mit täglich rund 3,7 Tonnen grünem Wasserstoff versorgen. Teil des Übereinkommens sei neben der Abnahme von grünem Wasserstoff eine Technologiepartnerschaft, um den Einsatz von Schaeffler Elektrolyse-Stacks zu fördern, heiße es weiter. "Mit dem Unternehmen Lhyfe haben wir einen innovativen Partner gewonnen, um den Bedarf an grünem Wasserstoff in unserem Werk in Herzogenaurach langfristig abzudecken", so Schaeffler-Vorstand Andreas Schick. "Die Vereinbarung unterstreicht das Bekenntnis von Schaeffler zu Nachhaltigkeit und Wasserstofftechnologie."Lhyfe habe einen weiteren spannenden Deal an Land gezogen. Die Aktie bleibe aussichtsreich, aber auch ganz klar spekulativ, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2022)