Börse Frankfurt-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

13,60 EUR +3,26% (12.10.2023, 08:01)



NYSE-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

14,46 USD +3,21% (11.10.2023, 22:01)



ISIN Levi Strauss-Aktie:

US52736R1023



WKN Levi Strauss-Aktie:

A2PFHR



Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LV2B



NYSE Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LEVI



Kurzprofil Levi Strauss & Co.:



Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) ist ein Hersteller von Bekleidungsartikeln. Die Gesellschaft entwirft und vermarktet Jeans, Freizeitkleidung sowie Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Neben dem Brand Levi's gehören ferner Dockers und Denizen zu den Marken der Gruppe. Die Produkte werden weltweit in über 110 Ländern über Einzelhandelsketten, Kaufhäuser, Internet sowie eine weltweite Präsenz von rund 3.000 Einzelhandelsgeschäften und Shop in Shops verkauft. Der Unternehmenssitz von Levi Strauss befindet sich San Francisco. (12.10.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Levi Strauss: Jahresprognosen erneut gesenkt - AktienanalyseDer US-amerikanische Jeanshersteller Levi Strauss (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) bekommt zunehmend die Zurückhaltung der Käufer angesichts der hohen Inflation zu spüren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im abgelaufenen dritten Quartal habe das Unternehmen einen Erlösrückgang um 0,4 Prozent auf 1,51 Mrd. Dollar verbucht. Bereinigt um Wechselkurse sei der Umsatz um 2,0 Prozent gesunken. Vor allem im Großhandelsgeschäft in Amerika und Europa habe der Konzern Einbußen hinnehmen müssen. Zuwächse im Direktvertrieb und E-Commerce hätten das nicht ausgleichen können.Angesichts der jüngsten Entwicklung und der anhaltend widrigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen blicke das Management vorsichtiger auf das Gesamtjahr und gehe nun nur noch von einem Anstieg des Nettoumsatzes von bis zu einem Prozent aus. Bereits im Juli habe Levi Strauss die Wachstumsprognose von 1,5 bis 3,0 auf 1,5 bis 2,5 Prozent eingedampft. Wegen Kostensteigerungen und höherer Rabatte rechne der Konzern außerdem damit, dass das bereinigte Ergebnis am unteren Rand der ebenfalls vor drei Monaten gesenkten Spanne von 1,10 bis 1,20 (damals: 1,30 bis 1,40) Dollar je Aktie landen dürfte. Im dritten Quartal habe der Gewinn je Anteilschein bei 0,28 Dollar und damit 0,12 Dollar unter dem Vorjahresniveau gelegen.An der Börse seien die Nachrichten naturgemäß nicht gut angekommen. Die Levi Strauss-Aktie habe nachgeben müssen - und setze damit ihre seit 2021 laufende Abwärtsbewegung fort. Nächste Anlaufziele sind die Tiefs von 2020, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2023)Börsenplätze Levi Strauss-Aktie: