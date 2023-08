- Spanien: 47,8 gegenüber erwarteten 48,2 (zuvor 48,0)



Da die Messwerte keine größeren Abweichungen von den vorläufigen Veröffentlichungen aufgewiesen hätten, habe es auch keine größeren Marktreaktionen gegeben. EUR/USD handele mehr oder weniger unverändert im Vergleich zu vor einer Stunde, als die PMI-Daten veröffentlicht worden seien. Die europäischen Aktienindices, wie z.B. der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), hätten über Nacht ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt. (01.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittagshandel wurde heute von der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindices des verarbeitenden Gewerbes auf dem alten Kontinent dominiert, so die Experten von XTB.Bei einer Reihe dieser Daten habe es sich jedoch um Revisionen der Julidaten gehandelt, so dass keine nennenswerten Marktbewegungen zu erwarten gewesen seien.Die Daten aus Spanien und Polen seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der italienische Index etwas besser als erwartet ausgefallen sei. Der Index aus Frankreich sei von 44,5 in der Schnelllesung auf 45,1 revidiert worden. Die Indices aus Deutschland und dem gesamten Euroraum hätten den in den vorläufigen Veröffentlichungen angegebenen Werten entsprochen. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass der Index des verarbeitenden Gewerbes in allen großen europäischen Volkswirtschaften unter der Schwelle von 50 Punkten bleibe, was bedeute, dass er schrumpfe.- Polen: 43,5 gegenüber erwarteten 44,5 (zuvor 45,1)