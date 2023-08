Paris (www.aktiencheck.de) - Außer Spesen nichts gewesen: Minus 0,5 Prozent lautet die Bilanz beim Kupferpreis auf Sicht der vergangenen drei Monate, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dazu passe, dass auch die Produktion in China zuletzt deutlich zurückgegangen sei. Der entsprechende Indikator sei im Juli um 10,9 auf 44,8 Punkte gesunken und habe damit den stärksten Rückgang seit dem ersten Quartal 2022 verzeichnet. Zugleich seien die chinesischen Importe von Kupfererz um rund 7 Prozent zurückgegangen.Ohnehin schwebe das Reich der Mitte weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Dort seien die Exporte im Juli um 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen. So stark seien die Ausfuhren im Reich der Mitte zuletzt Anfang 2020 gesunken, als die Wirtschaft im Bann der Coronakrise gestanden habe. Auch die Importe seien um 12,4 Prozent geschrumpft. Nun würden die Marktteilnehmer einmal mehr auf neue Stimulierungsmaßnahmen seitens der chinesischen Regierung hoffen, die auch dem Kupferpreis neues Leben einhauchen könnten. (Ausgabe vom 11.08.2023) (14.08.2023/ac/a/m)