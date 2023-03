Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) (-2,7%) habe gestern im DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die rote Laterne innegehalten. Der US-Konzern habe ein Lizenz- und Kooperationsabkommen mit dem auf Diagnostik und Pharmazeutika spezialisierten Unternehmen OPKO Health (ISIN: US68375N1037, WKN: A0MUUJ, Ticker-Symbol: XCY, NASDAQ-Symbol: OPK) (+6,6%) abgeschlossen. Die Vereinbarung beinhalte Meilensteinzahlungen von bis zu USD 923 Mio.



Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) (+0,4%) habe ein ermutigendes Q3 22/23 vorgelegt, das im Wesentlichen durch eine hervorragende Cash-Generierung, ein gutes Ergebnis-/Margenniveau bei nachlassender Umsatzdynamik und ein angehobenes Margenziel für das Gesamtjahr geprägt gewesen sei.



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) habe 2022 vom Paket-Boom und gestiegenen Frachtraten profitiert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei auf EUR 8,4 (2021: 8,0) Mrd. gestiegen. Der Umsatz des Logistikkonzerns sei im Gesamtjahr um 15,5% auf EUR 94,4 Mrd. geklettert. Die Dividende solle angehoben und das laufende Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet werden. (09.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) hat am Tag von der Veröffentlichung des Jahresergebnisses bereits den Ausblick für 2023 verraten, der in der Bandbreite von EUR 320 bis 420 Mio. beim Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) über den Markterwartungen lag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das EBITDA für 2022 sei jedoch enttäuschend geblieben und leicht unter dem Ende 2022 angekündigten EUR 250 Mio. zu liegen gekommen. Es sei nicht geplant, für 2022 eine Dividende auszuschütten.