Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

71,00 EUR -1,39% (14.07.2022, 11:28)



ISIN Lenzing-Aktie:

AT0000644505



WKN Lenzing-Aktie:

852927



Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LEN



Wiener Börse-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZ



Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (14.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In den vergangenen Monaten hat der Vorstand des österreichischen Lenzing-Konzerns (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) gemeinsam mit dem Führungsteam eine umfassende Strategieüberprüfung durchgeführt, um Wachstumschancen optimal zu nutzen und die führende Position des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft weiter auszubauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Infolgedessen werde Lenzing den Fokus weiter schärfen, die Unternehmensaktivitäten noch deutlicher als bisher an den Kundenbedürfnissen ausrichten und dabei diejenigen Projekte priorisieren, die einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Umwelt leisten würden. Die Gesellschaft wolle dabei ihre Führungsposition im wachsenden Markt für nachhaltige Cellulosefasern durch Innovation, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Premiumprodukte weiter ausbauen.Als wichtigen Werttreiber werde Lenzing Aktivitäten im Bereich "Ingredient Branding" weiter intensivieren. Die weiterentwickelte Unternehmensstrategie solle sich auch positiv auf die Ertragslage bzw. die Margen auswirken. Demnach solle das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2027 bei mehr als einer Mrd. Euro liegen. Zum Vergleich: 2021 seien es knapp 363 Mio. Euro gewesen. Darüber hinaus habe der Lenzing-Vorstand beschlossen, die Dividendenpolitik anzupassen. Demnach könnten Anleger ab dem Geschäftsjahr 2023 mit einer Mindestdividende von 4,50 Euro pro Aktie rechnen. Auf aktueller Kursbasis errechne sich damit eine Dividendenrendite von knapp 6 Prozent.Insgesamt bietet Lenzing eine erstklassige Wachstumsstory, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2022)Börsenplätze Lenzing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:70,70 EUR -1,39% (14.07.2022, 11:29)