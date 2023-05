Wien (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse von Lenzing (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) blieben zum ersten Quartal hinter unseren Erwartungen zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) habe in Q1 die Erwartungen der Analysten sowohl in puncto Umsatz als auch Gewinn teils deutlich übertroffen. Nach einem anfänglichen Kursplus habe die Aktie zu Handelsende um 0,4% tiefer notiert.Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) habe trotz eines Verlustes die Markterwartungen hinsichtlich Umsatz und "Gewinn" übertreffen können. Die Aktien des beliebten Fahrdienstleisters seien daraufhin um satte 11,5% in die Höhe geschnellt. (03.05.2023/ac/a/m)