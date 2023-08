Börsenplätze Lenzing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

44,50 EUR -2,63% (02.08.2023, 15:17)



Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

44,45 EUR -2,31% (02.08.2023, 15:01)



ISIN Lenzing-Aktie:

AT0000644505



WKN Lenzing-Aktie:

852927



Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LEN



Wiener Börse-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZ



Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (02.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lenzing Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) unter die Lupe.Lenzing habe ein gemischtes Ergebnis verzeichnet. Die Umsätze seien aufgrund des schwachen Textilumfelds, das Preise und Nachfrage belaste, weiterhin rückläufig gewesen. Der neue Zellstoffbetrieb in Brasilien setzte jedoch den Hochlauf fort und steigerte das Betriebsergebnis dank einer hohen Neubewertung der biologischen Vermögenswerte, d.h. der dazugehörigen Wälder über unsere Prognose, so die Analystin der RBI. Das um den Einmaleffekt bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe dann doch deutlich unter der Analystenprognose gelegen, da zwar das Zellstoff-EBITDA auf dem annehmbaren Niveau des Vorquartals geblieben sei, aber das Fasergeschäft weiterhin rote Zahlen geschrieben habe. Das Management habe den sehr weiten EBITDA-Ausblick für das Gesamtjahr von EUR 320 bis 420 Mio. bestätigt.Das Management sehe Anzeichen für eine Verbesserung der Fasernachfrage in H2 2023 im Vergleich zu H1, sage aber, dass die Preise weiterhin unter Druck und die Visibilität gering sei. Während die Lagerbestände in China bereits den Durchschnitt der Jahre 2015-19 erreicht hätten, würden die der Wertschöpfungskette nachgelagerten Bekleidungsindustrie in den USA mit rund USD 100 Mrd. immer noch weit über dem Normalwert und nur 10% unter dem Höchststand von 2022 liegen. Die Faserpreise seien leicht rückläufig, wobei Viskose bei oder um 12.500 CNY/t liege und Faser-Zellstoff im Mai aufgrund der Schwäche von Papierzellstoff zu fallen begonnen habe. Es regiere also das Prinzip Hoffnung, die sich aber noch nicht in den Preisen widerspiegele.Unsere letzte Empfehlung für Lenzing lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der RBI. Raiffeisen Bank International sei Co-Lead Manager in der jüngst durchgeführten Kapitalerhöhung gewesen. (Analyse vom 02.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity