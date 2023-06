Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (16.06.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lenzing Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) unter die Lupe.Lenzing habe eine vollständig garantierte Kapitalerhöhung um 12,1 Mio. Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 angekündigt, die in den nächsten zwei bis drei Wochen durchgeführt würden und EUR 400 Mio. zur Bilanzverbesserung und Finanzierung der Wachstumsstrategie bringen solle.Lenzing habe eine vollständig gezeichnete Barkapitalerhöhung um 12.068.180 Aktien (Bezugsverhältnis von 11 alten Aktien auf 5 neue Aktien) zu einem Preis von EUR 33,10/Aktie (d.h. mit einem Abschlag von 35,9% auf den theoretischen Ex-Bezugsrechtspreis am 15. Juni 2023) angekündigt. Daraus ergäbe sich ein Bruttoemissionserlös von EUR 399,5 Mio. Die mittelbare Mehrheitsaktionärin von Lenzing, die B&C Gruppe (52,25% der Anteile), habe sich verpflichtet, sämtliche Bezugsrechte auszuüben bzw. 6.305.315 neue Aktien zu beziehen. Der Erlös der Kapitalerhöhung werde zur Stärkung der Finanzlage und zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Better Growth" verwendet.Wie oben erwähnt, erhalte jeder Aktionär 5 Bezugsrechte für je 11 Aktien, die er heute, am 16. Juni 2023, um 23:59 Uhr MESZ halte. Die Bezugsfrist beginne voraussichtlich am 21. Juni 2023 und ende am 5. Juli 2023 (Bezugsrechtshandel bis 29. Juni 2023), wobei die Privatplatzierung der nicht bezogenen neuen Aktien am 5. Juli 2023 erfolge. Diese Rumpfplatzierung erfolge zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspreche. Die Aktien hätten ab Januar 2023 Anspruch auf eine Dividende, wobei Schinwald daran erinnern wolle, dass das Management angekündigt habe, dass für das GJ 2023 keine Dividende gezahlt werde. Der Prospekt für die Transaktion solle im Laufe des Tages von der Finanzmarktaufsicht gebilligt und anschließend veröffentlicht werden.Der Bezugspreis entspreche einem deutlichen Abschlag von rund 24% auf den Buchwert je Aktie zum 31. März 2023 von EUR 43,73 und verwässere damit gemäß den Berechnungen der Analystin (ohne Hybridanleihe) den Buchwert je Aktie um 7,6%. Das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen) würde sich auf Pro-forma-Basis auf 6,1x verringern, verglichen mit dem Spitzenwert von 7,7x per Ende 2022, so Lenzing. Eine Schnellschätzung deute auf eine Verwässerung von etwa 30% für die Analystenschätzungen für den Gewinn je Aktie für 2024e hin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.