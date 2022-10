Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

46,45 EUR +1,42% (13.10.2022, 10:58)



Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

46,30 EUR +1,65% (13.10.2022, 10:44)



ISIN Lenzing-Aktie:

AT0000644505



WKN Lenzing-Aktie:

852927



Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LEN



Wiener Börse-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZ



Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (13.10.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit einer Hiobsbotschaft wartete der Faserhersteller Lenzing (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Angesichts der drastisch verschlechterten Entwicklung des Marktumfelds im laufenden Quartal, setzt die Lenzing Gruppe ihre Prognose für die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2022 aus", habe das Unternehmen mitgeteilt. Und: "Der weitere Verlauf des Geschäftsjahres 2022 kann aufgrund der äußerst geringen Visibilität auf der Nachfrageseite sowie der hohen Volatilität bei den Energie- und Rohstoffkosten nur bedingt eingeschätzt werden."Zuvor sei der Faserspezialist für das Gesamtjahr davon ausgegangen, dass das operative Ergebnis (EBITDA) deutlich über dem Niveau von 2021 (362,9 Mio. Euro) liegen werde. Damit nicht genug: Basierend auf aktuellen Annahmen bei den Energie- und Rohstoffkosten sehe Lenzing auch das Erreichen der mittelfristigen Prognose für 2024 gefährdet.An der Börse sei die Aktie daraufhin prozentual zweistellig unter Druck gekommen. "Obwohl langfristig die Investmentstory weiter attraktiv bleibt, denken wir, dass die steigenden Unsicherheiten die Erholung des Aktienkurses über die nächsten Monate doch belasten werden", hätten die Analysten der Erste Group erklärt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link