Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (09.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lenzing AG (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) unter die Lupe.Lenzing habe ein schwieriges Jahr hinter sich, weshalb jetzt ein Restrukturierungsprogramm laufe. Die neue Ergebnisprognose für 2023 lasse hoffen, dass die Ergebnisse besser würden, was u.a. den neuen Zellstoff-Kapazitäten in Brasilien sowie dem Werk in Thailand zu verdanken sei.Lenzing habe den Markt gleich an zwei Tagen beschäftigt; gestern mit dem Ausblick für 2023 und einem Rückzieher vom Dividendenvorschlag für das laufende Geschäftsjahr und heute mit den Ergebnissen für 2022. Diese hätten leicht unter den Markterwartungen und den Prognosen des Managements gelegen, die aus dem Dezember des Vorjahres datieren würden. Aufgrund der schwierigen Lage in der Textilindustrie im zweiten Halbjahr bei gleichzeitiger Kostenexplosion seien die Ergebnisse stark unter Druck gekomeen, weshalb Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet worden seien, die zusätzlich belastet hätten. So sei das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) mit EUR 242 Mio. um ein Drittel unter dem Niveau des Vorjahres zu liegen gekommen und Lenzing habe insgesamt einen Verlust hinnehmen müssen, weshalb dieses Jahr auch keine Dividende ausbezahlt werde.2023 solle besser werden. Das Management rechne mit einem EBITDA von EUR 320 bis 420 Mio., da neue Kapazitäten wie das hochprofitable Zellstoffwerk in Brasilien anlaufen würden und Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt würden. Der Ausblick für die Textilindustrie habe sich ebenfalls wieder aufgehellt. Es werde sich zwar keine Dividende von attraktiven EUR 4,50 je Aktie ausgehen, aber wenn das Umlaufvermögen besser werde, könnte sich nach dem Ende der Investitionsprojekte trotzdem eine Ausschüttung ausgehen. Schinwald erwarte, dass sich das Management weiter bedeckt geben werde. Trotz der enttäuschenden Zahlen teile sie den vorsichtigen Optimismus des Managements, vor allem wenn die Einsparungsmechanismen und Risikomanagementmaßnahmen greifen würden.Unsere letzte Empfehlung für Lenzing lautete "Kauf, so Teresa Schinwald, Analystin der RBI. (Analyse vom 09.03.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.