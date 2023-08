Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Lenzing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

42,80 EUR +0,47% (09.08.2023, 16:08)



Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

42,70 EUR +1,07% (09.08.2023, 16:44)



ISIN Lenzing-Aktie:

AT0000644505



WKN Lenzing-Aktie:

852927



Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LEN



Wiener Börse-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZ



Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (09.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lenzing Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ) unter die Lupe.Im Kerngeschäft Fasern habe Lenzing im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatzrückgang vermelden müssen. Die Faserverkäufe seien mengenmäßig um 9% zurückgegangen und die Preise seien um mehr als 10% gesunken, was insgesamt zu einem Rückgang der Fasererlöse um 18% geführt habe. Es sei zwar eine leichte sequenzielle Verbesserung, jedoch kein klarer Aufschwung erkennbar gewesen. Aufgrund positiver Stimmungsindikatoren für die Textilindustrie halte Lenzing trotzdem an seinem optimistischen Ergebnisausblick für 2023 fest und erwarte nach wie vor ein EBITDA im Bereich von EUR 320 bis 420 Mio.Ähnlich wie in Q1 sei auch in Q2 das Zellstoffgeschäft der wichtigste Ergebnisträger gewesen, wobei das neue brasilianische Werk rund EUR 57 Mio. an Betriebserträgen und die Neubewertung der biologischen Vermögenswerte weitere EUR 42,5 Mio. netto beigesteuert hätten und somit rund EUR 100 Mio. des kombinierten Konzern-EBITDA von EUR 106 Mio. ausgemacht hätten.Der Rückgang der Zellstoffpreise sei erfreulicherweise im Juli zum Stillstand gekommen, wodurch auch die chinesischen Viskosepreise ihren Rückgang hätten verlangsamen können. Das Preisniveau liege jedoch derzeit bei oder unter CNY 13.000 pro Tonne, was bei einer Auslastung von weniger als 80% kein positives Segment-EBITDA ermögliche, wie dies im ersten und zweiten Quartal 2023 bei einem durchschnittlichen chinesischen Viskosepreis von etwa CNY 13.000 pro Tonne der Fall gewesen sei.Trotz der Kapitalerhöhung von 392 Mio. EUR gehe Schinwald von höheren Finanzierungskosten aus - vor allem, weil der US-Dollar langsamer abwerte als in den früheren Analystenschätzungen, was sich auf den Währungsbewertungsanteil im Finanzergebnis auswirke. Die Analystin erwarte, dass Lenzing nicht nur an seiner Ankündigung festhalte, die Dividende für 2023e ausfallen zu lassen, sondern auch für 2024e keine Dividende auszuschütten werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.