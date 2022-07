Angesichts der langfristigen und weitgehend festen Finanzierung bedeute die geringere Abhängigkeit von steigenden Zinssätzen, dass die REIT-Gewinne kurzfristig weniger beeinträchtigt werden dürften. Gesunde Bilanzen in Verbindung mit einem Ertragswachstum, das auf ein solides Fundament aus Angebot und Nachfrage zurückzuführen sei, dürften den Aktionären in den kommenden Jahren steigende Dividenden bescheren.



Ein zentraler REIT-Vorteil: Zugang zu Kapital



Der ständige Zugang zu permanentem Kapital, den die öffentlichen Aktien- und Anleihemärkte bieten würden, sei für börsennotierte REITs in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs ein wesentlicher Vorteil. Ein wesentliches Merkmal der Anlageklasse sei, dass die überwiegende Mehrheit der börsennotierten REITs ein Investment-Grade-Rating habe. 2019 hätten 68 US-REITs über ein Investment-Grade-Rating verfügt, 2006 seien es nur 44 gewesen, wie die National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) berichte. Dies verschaffe börsennotierten REITs deutlich mehr Flexibilität im Vergleich zu Privatmanagern, die fast ausschließlich auf Hypotheken angewiesen seien, die an eine oder mehrere bestimmte Immobilien gebunden seien.



Mit einem Investment-Grade-Status, der stärkere Bilanzen widerspiegele, würden viele börsennotierte REITs wahrscheinlich die Flexibilität haben, zu investieren, das externe Wachstum zu steigern und von einer möglichen Notlage auf den Privatmärkten zu profitieren.



Auf die Qualität der Bilanzen komme es letztlich am meisten an, wenn die Makrorisiken am größten seien. Während Anleger, die börsennotierte REITs täglich beobachten würden, die Fortschritte kennen würden, die die Branche gemacht habe, würden Generalisten oder Anleger, die mehr mit privaten Immobilien vertraut seien, oft davon ausgehen, dass börsennotierte REITs viel stärker gehebelt seien, als sie es tatsächlich seien. Viele würden die Branche immer noch durch die Brille von vor 2008 betrachten. Ausgehend von den Daten, die wir heute sehen könnten, schienen diese Bedenken eher unangebracht zu sein.



Gleiche Assets, unterschiedliche Preise



Börsennotierte REITs, nicht börsennotierte REITs und private Immobilienfonds würden alle weitgehend vergleichbare Gewerbeimmobilien halten. Die Tatsache, dass börsennotierte REITs seit Jahresbeginn einen Rückgang von 20% zu verzeichnen hätten, während der größte nicht börsennotierte REIT eine positive Rendite von 6,7% aufweise, bedeute eines von zwei Dingen: Entweder stünden private Vehikel mit ihrem höheren Leverage vor großen Vermögenswertabschreibungen und noch größeren Eigenkapitalverlusten, oder börsennotierte REITs hätten sich aus einem nicht fundamentalen Grund von den privaten Bewertungen entfernt und sollten schließlich zu der Parität zurückkehren, zu der sie in der Vergangenheit gehandelt worden seien. In jedem Fall seien die Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors der Meinung, dass börsennotierte REITs mit ihrem geringeren finanziellen Leverage und ihren derzeit attraktiven Bewertungen im Vergleich zu ihren nicht börsennotierten Pendants interessant seien.



London (www.aktiencheck.de) - Der strukturelle Rückgang der Anleiherenditen und Zinssätze hat Immobilieninvestoren in den letzten Jahren zweifelsohne begünstigt, so Tim Gibson, Greg Kuhl und Guy Barnard, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Jetzt, da die Zinsen steigen und die Kreditmärkte turbulent seien, werde befürchtet, dass "die Luft raus ist" und die gute Performance vorbei sein könnte.REITs würden täglich von den Aktienmärkten bewertet und würden sich tendenziell schnell an solche Unsicherheiten anpassen, was dazu führe, dass bedeutende Bewertungsrückgänge bereits eingepreist seien (US-REITs seien seit Jahresbeginn bis zum 28. Juni 2022 um 20% gesunken)1. Umgekehrt würden die Bewertungen privater Immobilien, die naturgemäß rückblickend seien, im bisherigen Jahresverlauf immer noch Zuwächse (der größte nicht börsennotierte US-REIT sei in diesem Jahr bis Ende Mai um 6,7% gestiegen)2 verzeichnen - ob diese Bewertungen zutreffen würden, werde die Zeit zeigen.Sicher sei jedoch, dass sich der börsennotierte REIT-Sektor nicht mehr in der gleichen prekären Lage befinde wie vor der globalen Finanzkrise. Im Gegensatz zu vielen ihrer Pendants im Privatsektor hätten die meisten REITs in den letzten zehn Jahren nicht übermäßig viele Kredite aufgenommen. Stattdessen hätten sie Disziplin bewahrt und seien nicht in die Falle einer übermäßigen Verschuldung getappt, als die Preise für Immobilien gestiegen seien. Die Folgen der Finanzkrise hätten die Arbeitsweise vieler börsennotierter REIT-Unternehmen verändert. Die Bilanzen seien gestärkt worden, was bedeute, dass die Anlageklasse bei einer möglichen Rezession in den USA in bester finanzieller Verfassung sein werde. Mit einem geringeren Verschuldungsgrad, höherer Liquidität und ständigem Zugang zu den Kapitalmärkten stehe der börsennotierte Immobiliensektor auf einer wesentlich solideren Basis.Heute sei NICHT 2008/2009 für REITsDer börsennotierte REIT-Sektor zähle zum letztgenannten Bereich, wobei der Verschuldungsgrad (gemessen als Verhältnis zwischen Schulden und Gesamtvermögen) mit nur 28% einen historischen Tiefstand seit mehr als zwei Jahrzehnten erreicht habe. Dies entspreche einem Rückgang um 18% im Vergleich zu Ende 2007 und um 37% gegenüber dem Höchststand während der Finanzkrise. Entscheidend sei, dass börsennotierte REITs in diesem Immobilienzyklus erfolgreich einen geringeren Verschuldungsgrad erreicht hätten, indem sie zur Finanzierung von Akquisitions- und Entwicklungsprojekten stärker auf die Beschaffung von Eigenkapital und Joint Ventures als auf Fremdkapital setzen würden.Längerfristige Schulden würden die Auswirkungen steigender Zinsen mindernIn den letzten zehn Jahren sei es für börsennotierte REITs allgemein üblich gewesen, ihre Schulden so zu staffeln, dass sie der Laufzeit ihrer Mietverträge entsprechen würden. Dadurch werde das Refinanzierungsrisiko über mehrere Jahre gestreut. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Schulden von US-REITs betrage heute ca. 7,3 Jahre, gegenüber nur 5,3 Jahren Ende 2007. Darüber hinaus hätten viele REITs davon profitiert, dass ein großer Teil ihrer Schulden zu den attraktiveren Finanzierungssätzen der letzten Jahre festgeschrieben worden sei, mit einer heute typischen Größenordnung von 75 bis 95% festverzinslicher Verbindlichkeiten.3 Laut Morgan Stanley Research würden nur etwa 11% der gesamten US-REIT-Schulden 2022-23 fällig, bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,3%. Eine Refinanzierung in einem höheren Zinsumfeld mit einem Zinssatz von 5,5% würde die Cashflows der REITs nur um etwa 2,0% belasten.