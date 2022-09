Es würden sich bereits neue Krisen am Horizont abzeichnen, die der EZB nach einigen weiteren kleinen Zinsschritten die Möglichkeit geben würden, mit mehr Geld einen weiteren Anstieg der Zinsen aufzuhalten. Eine neue Ölkrise, nach dem Vorbild der siebziger Jahre, zeichne sich bereits ab, ebenso wie neue Krisenherde auf der ganzen Welt. Dies würde noch mehr Inflation und Preissteigerungen mit sich bringen, worauf die Edelmetallpreise mit starken Anstiegen reagieren würden.



Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) sei in der vergangenen Handelswoche stark um 4,9% auf 18,79 US-Dollar angestiegen, nachdem es zuvor noch einmal einen Abverkauf auf 17,60 US-Dollar gegeben habe und das Sentiment am Silbermarkt historisch pessimistisch gewesen sei. Der Platinmarkt sei ebenso überverkauft und die Dollarschwäche habe für eine technische Preiserholung um 6,7 US-Dollar gesorgt, wobei auch der Palladiumpreis um 7,5% habe zulegen können.



Lediglich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) habe sich mit einem kleinen Plus von nur 0,3% schwach gezeigt, während der Goldpreis in Euro gar ein Minus von 0,3% auf 1.698 Euro verbucht habe.



Es gebe aktuell Licht und Schatten am Edelmetallmarkt. Die Stimmung sei denkbar schlecht, wie die Daten der US-Terminmarktaufsicht zeigen würden. Dies sei jedoch bullisch für den Silberpreis, denn wenn alle Spekulanten bereits verkauft hätten, im Glauben der Preis könne nur noch tiefer fallen, dann gebe es keine neuen Verkäufer mehr. Irgendwann komme es zu ersten Gewinnmitnahmen, die einen Preisanstieg erzwingen und so eine Trendwende einleiten würden, was sich sogar zu einem Short-Squeeze entwickeln könne. Die Terminmarktdaten für Silber seien aktuell besonders bullisch, da die Spekulanten eine Netto-Shortposition halten würden, während die Produzenten diametral gegensätzlich eine Netto-Longposition halten würden, was bedeute, dass sie ihre Produktion zu diesem günstigen Silberpreis praktisch zurückkaufen würden.



Dies sei in der Geschichte sehr selten geschehen und sei immer ein Hinweis auf ein zyklisches Tief und oftmals auf eine große Trendwende gewesen. Ähnliches sehe man aktuell am Platinmarkt, wo die Produzenten ebenfalls eine Netto-Longposition halten würden. Am Platin- und Palladiummarkt müsse man jedoch angesichts einer bevorstehenden Rezession deren konjunktursensitive Natur als reine Industriemetalle berücksichtigen.



Der HUI-Goldminenindex habe in der letzten Handelswoche einen mehrjährigen Aufwärtstrend erreicht und auch in der letzten Woche mit einem Plus von 6% deutliche Gewinne verbuchen können. Angesichts des immer noch hohen Goldpreises seien die Minenaktien heillos unterbewertet und ein weiterer Einbruch des Goldpreises bereits eingepreist. Sollte der Goldpreis im nächsten Jahr hingegen wieder auf sein Allzeithoch ansteigen können, so müsste diese Fehleinschätzung am Goldminenmarkt nicht nur berichtigt werden, sondern auch ein dann höherer Goldpreis eskomptiert werden. Die Notierungen der Goldminenaktien könnten sich dann schnell verdoppeln oder auch verdreifachen, abhängig von dem dann weiteren Ausblick angesichts einer wieder lockereren Geldpolitik. Es gebe eine gute Chance, dass der mehrjährige Aufwärtstrend bei HUI-Goldminenindex halten werde.



Ein letztes Risiko für die Edelmetallpreise und die Minenaktien bleibe eine nochmalige Dollarstärke bis nach den US-Wahlen und einer Pause im Zinsanhebungszyklus der US-Notenbank. Dies könnte die Streckfolter noch einmal maximieren und die letzten Gold- und Silberbullen zur Aufgabe zwingen. Solange sich Gold, Silber und die Minenaktien jedoch über wichtigen technischen Marken halten würden, sollte man jedoch einen Einstieg in diesen Markt riskieren. (13.09.2022/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetallpreise verbuchten in der vergangenen Handelswoche teilweise deutliche Preisanstiege, nachdem der Euro um bis zu zwei US-Cent auf über 1,01 US-Dollar zulegen konnte, während der US-Dollar nach der einjährigen Rallye leicht zur Schwäche neigte, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Der Wechselkurs des Euro sei in den letzten anderthalb Jahren von 1,23 US-Dollar auf 0,99 US-Dollar eingebrochen, was einem Kaufkraftverlust von rund 20% entspreche. Der USD-Index sei diametral gegensätzlich von 90 Punkte auf 111 Punkte angestiegen und habe damit aufgewertet.Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, habe die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihren Leitzins um 75 Basispunkte angehoben. Angesichts der historisch hohen Inflationsrate von 9,1% im Euroraum sei sie zu diesem längst überfälligen Schritt gezwungen gewesen. Wie die Wirtschaftsgeschichte über Jahrhunderte hin belege, müsste der Leitzins eigentlich um vier Prozentpunkte oberhalb der Inflationsrate liegen und nicht um fast acht Prozentpunkte darunter. Deshalb sei die aktuelle Geldpolitik weiterhin als ultralocker einzustufen und keineswegs als restriktiv oder gar als Inflationsbekämpfung.Der Markt habe einen größeren Zinsschritt als nur 75 Basispunkte erwartet, da der Euro an dem Tag vor der Notenbanksitzung bereits angestiegen sei und unmittelbar nach dem Zinsentscheid wieder auf 0,995 US-Dollar eingebrochen sei. Nach der ersten enttäuschten Reaktion des Marktes sei der Euro am Freitag dann doch wieder über die Parität angestiegen und weiter auf 1,01 US-Dollar geklettert, wobei dies auch auf eine Notenbankintervention zurückzuführen sein könnte, da man womöglich die Richtigkeit des eigenen Handelns mit einem stärkeren Euro habe belegen wollen.Die Notenbanker würden nun die Rechnung für all die planwirtschaftlichen Eingriffe in den Geld- und Zinsmarkt erhalten, wobei ihnen nun die Hände gebunden seien. Sie könnten lediglich durch geschickte mediale Propaganda, Desinformationen und einige lächerlich geringe Zinsschritte den Eindruck erwecken, die Inflation bekämpfen zu wollen. Die Wahrheit sei, dass die EZB die selbst erzeugte Inflation nicht bekämpfen wolle, da sie sonst die Europäische Wirtschaft, die Politik und letztlich sich selbst mit in den Abgrund reißen würde.