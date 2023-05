Nachrichten aus China hätten schließlich noch mehr Gegenwind für die Aktienmärkte gebracht: Im April seien Chinas Importe mit 7,9% deutlich stärker als erwartet gesunken. Konsensusschätzungen seien von einem Rückgang von 5,0% ausgegangen. Die US-Leitindices hätten daher gestern einheitlich im negativen Bereich geschlossen.



Auch in Europa stünden die US-Inflationszahlen unter sorgsamer Beobachtung. Vor der Veröffentlichung habe man an den Börsen daher vorsichtig agiert. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe Kursverluste von -0,59% verbuchen müssen. Auch der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe nicht auf den erfolgreichen Wochenstart aufbauen können und mit -0,84% deutlicher im Minus geschlossen. In Deutschland habe es gestern eine Vielzahl an Unternehmensveröffentlichungen gegeben, die aber keine positiven Impulse für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten geben können. Mit einem Plus von 0,02% hätten Tagesverluste hauchzart vermieden werden können.



Der Ölpreis sei gestern mit einem deutlichen Minus in den Handelstag gestartet. Am Nachmittag habe allerdings die Biden-Administration angekündigt, mit dem Kauf von Öl zu beginnen, um die strategische Erdölreserve aufzufüllen. Diese Nachricht habe den Ölpreis stützen können. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 77. Gold sei gestern wenig gefragt gewesen und sei auf der Stelle getreten. Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 2.040 gehandelt. Der Bitcoin habe gestern leicht nachgeben müssen und handele aktuell bei rund USD 27.650.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen einheitlich im negativen Bereich präsentieren. Die Indices aus Japan, Festland-China und Hongkong würden aktuell allesamt mit Abschlägen notieren.



Während sich die überraschend positiv ausgefallene Berichtssaison in den USA langsam dem Ende neige, sei in Europa der Datenkalender noch prall gefüllt mit Unternehmensveröffentlichungen. Neben den US-Inflationsdaten als Highlight würden heute in Italien Zahlen zur Industrieproduktion des Monats März veröffentlicht. (10.05.2023/ac/a/m)





