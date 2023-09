Wien (www.aktiencheck.de) - An den Börsen in Europa ging es am gestrigen Montag gemächlicher zur Sache und die wichtigsten Leitindices verzeichneten nur geringe Veränderungen gegenüber den Freitag-Schlussständen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen einheitlich mit Abgaben zeigen. Auf die Stimmung drücke hier der Rückgang des chinesischen Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor im August, der von 54,1 Punkten im Juli auf 51,8 Zähler gefallen sei. Datenseitig stünden heute noch die PMIs für die Länder Spanien und Italien im August sowie der Produzentenpreisindex der Eurozone im Juli zur Veröffentlichung an. In Übersee werde der Auftragseingang der US-Industrie im Juli von Bedeutung sein. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen schwächeren Auftakt erwarten lassen.An den Rohstoffmärkten sei es mit Öl in Erwartung einer fortgesetzten Fördermengenkürzung weiter aufwärts gegangen. Demnach werde erwartet, dass Saudi-Arabien auch im Oktober seine Produktionsmenge freiwillig um eine Million Fass pro Tag verringern werde. Wegen niedriger Lagerstände und in der Vergangenheit rückläufiger Anlageninvestitionen bleibe die Angebotsseite alles in allem fragil. Sofern die chinesischen Stimulusmaßnahmen ihre Wirkung entfalten würden (könnten), würden die Ölpreise alles in allem gut unterstützt bleiben. Gold zeige sich heute Morgen leicht schwächer und notiert bei über USD 1.930 je Unze. (05.09.2023/ac/a/m)