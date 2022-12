Gerade im internationalen Schiffsverkehr werde die Verbesserung der Lieferkettenproblematik sichtbar. So seien die Frachtraten für Schiffslieferungen von Asien in die USA im Verlauf des Jahres um 87% gefallen. Auf dem jetzigen Niveau würden sie sich nur noch um ca. 7% über den Werten vor der Corona-Pandemie befinden. Auch die Preise im Luftfrachtverkehr seien deutlich zurückgegangen. Ein rasanter Anstieg der Corona-Fallzahlen in China würde folglich diese - inflationsdämpfende - Entwicklung wieder konterkarieren.



In den USA habe gerade der zweitgrößte Chip-Produzent der Welt - TSMC aus Taiwan - im Beisein von US-Präsident Biden Investitionen in Höhe von 40 Mrd. USD bekannt gegeben, um in Arizona eine gigantische Chip-Fabrik zu bauen. Der Widerhall aus den Turbulenzen der letzten Jahre, gerade im Bereich der Lieferkettenproblematik, sei in der großen Politik angekommen und, soviel sei sicher, er werde auch nicht wieder verschwinden.



Die Analysten seien zuversichtlich für das neue Jahr: Die Inflation sollte im nächsten Jahr eher wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Druck auf die Notenbanken sollte folglich merklich nachlassen. So sollten Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell, einer internationalen Ausrichtung und einer konstanten Ausschüttungspolitik auch diese krisenbehafteten Zeiten gut überstehen können.



Auch der Technologiesektor könnte nach seinen diesjährigen Kursverlusten im nächsten Jahr einen Blick wert sein. Zudem sollten zyklische Werte in Erwartung eines sich verbessernden Umfeldes eine wieder stärkere Berücksichtigung in Anlegerdepots erfahren. Insbesondere diese Werte seien in 2022 mit deutlichen Bewertungseinbußen bestraft worden, obwohl ihre Umsatz- bzw. Gewinnsituation sich grundsätzlich robust gezeigt habe. Zudem sei die Dividendenrendite einer Vielzahl von zyklischen Werten sehr attraktiv. (07.12.2022/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Die Zero-Covid-Proteste in China führten zu einer leichten Verunsicherung an den Aktienmärkten, ohne größere Eruptionen hervorzurufen, so die Analysten der National-Bank AG.Wie an den moderaten Öffnungsschritten der chinesischen Führung in den letzten Tagen ersichtlich, hätten die Proteste nicht auf taube Ohren getroffen. Die Staatsführung Chinas befinde sich diesbezüglich jedoch in einer unangenehmen Zwickmühle: Die Entscheidung im Hinblick auf die Impfkampagne, nur auf heimische, deutlich weniger effektive Impfstoffe zu setzen, erweise sich als Bumerang. Nunmehr bestehe die Sorge, dass aufgrund des mangelnden Impfschutzes, welcher zudem noch auf einer grundlegenden Impfskepsis weiter Teile der chinesischen Bevölkerung basiere, einer Corona-Winterwelle in China bis zu 1 Million Menschen zum Opfer fallen könnten.