Die unterschiedlichen konjunkturellen Aussichten dies- und jenseits des Atlantiks könnten den Euro weiterhin belasten. BlueBay Asset Management habe den US-Dollar übergewichtet und halte ein Überschreiten der Parität gegenüber dem Euro in den kommenden Wochen für möglich.



Auch der Markt für Unternehmensanleihen in Europa könnte weiterhin durch Wachstumsängste belastet werden. BlueBay Asset Management erwarte jedoch politische Unterstützung für die vom unsicheren Umfeld stark betroffenen Sektoren. Vor diesem Hintergrund könnte es weniger Ausfälle geben als von manchen Investoren befürchtet. Bei Investment-Grade-Anleihen sei BlueBay Asset Management der Meinung, dass die Zinsaufschläge die Risiken mittelfristig mehr als ausgleichen würden.



Derweil habe die britische Politik weiterhin für Schlagzeilen gesorgt. Selbst nach seinem Rücktritt möchte Boris Johnson bis zum Herbst als Premierminister weitermachen. In einer Zeit, in der die britische Wirtschaft bereits am Boden sei, könnten die jüngsten Entwicklungen die ohnehin negative Stimmung und die Aussichten für britische Finanzanlagen weiter belasten.



In den kommenden Wochen dürften sich die Marktbedingungen nicht wesentlich ändern. Die Liquidität sei relativ gering und werde sich mit Blick auf die Sommerferien wahrscheinlich nicht verbessern. Die täglichen Marktbewegungen würden weiterhin überdurchschnittlich stark ausfallen, während es dem Markt insgesamt an Richtung fehle.



Im vergangenen Monat habe die Angst vor einer Rezession die Kursentwicklung dominiert. BlueBay Asset Management sei daher der Meinung, dass viele Abwärtsrisiken bereits eingepreist seien. Insofern rechne BlueBay Asset Management eher mit einer leichten Verbesserung der Stimmung. (08.07.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte waren in der vergangenen Woche von erhöhten täglichen Schwankungen geprägt, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Darunter hätten vor allem festverzinsliche Wertpapiere gelitten: Sowohl die implizite Volatilität an den Zinsmärkten als auch die Spreads hätten nahe an den Höchstständen zur Zeit der Corona-Krise gelegen.In den vergangenen Wochen hätten die Sorgen um eine Rezession die Renditen nach unten gedrückt, da die Marktteilnehmer von weniger stark steigenden Zinsen ausgehen würden. In Bezug auf die US-Wirtschaft sei BlueBay Asset Management der Ansicht, dass die Wachstumsängste übertrieben sein könnten: Der diese Woche veröffentlichte ISM-Dienstleistungsindex deute auf ein stabiles Geschäftsklima hin und der Arbeitsmarkt zeige sich robust - vielleicht sogar zu robust, da die Kluft zwischen offenen Stellen und Arbeitslosen immer noch sehr hoch sei. Die Renditen dürften in den nächsten Wochen daher eher steigen als weiter sinken.