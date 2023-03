Wie verunsichert die Anleger trotz aller Maßnahmen zur Eindämmung der Krise der US-Regionalbanken bleiben würden, habe der neuerliche Kurssturz der First Republic Bank um fast ein Drittel gezeigt. Die Stabilisierung vom Donnerstag dank einer milliardenschweren Unterstützung durch die größten amerikanischen Geldhäuser habe sich damit als Strohfeuer erwiesen. Zudem habe mit SVB Financial (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) der Mutterkonzern der Silicon Valley Bank - Auslöser der aktuellen Krise - Gläubigerschutz nach dem "Chapter 11" des US-

Insolvenzrechts beantragt.



Finanzwerte seien somit auch in den USA vor dem Wochenende generell unter Druck gestanden: JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) hätten mit Abschlägen von 3,8 bzw. 3,7% zu den größten Verlierern im Dow Jones gezählt. Auch Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) hätten deutliche Abschläge hinnehmen müssen.



Gespannt würden die Anleger warten, wie die US-Notenbank FED diese Woche auf die Krise reagieren werde. Die Euro-Währungshüter hätten sich jüngst nicht von ihrem Anti-Inflations-Kurs abbringen lassen und die Leitzinsen erneut deutlich erhöht. Im Mittelpunkt des Geschehens am heutigen Tage stehe aber natürlich die Reaktion der Märkte auf die nunmehr erfolgte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG).



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen jedenfalls nahezu ungeachtet der Credit Suisse-Rettung geschlossen im Minus zeigen. Insbesondere der Hongkonger Hang Seng Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733), der ebenfalls einen der bedeutendsten Finanzplätze der Welt repräsentiere, verliere inzwischen mehr als3 %. Die Credit Suisse-Verunsicherung möge behoben sein; kurzfristig schienen die Anleger aber nicht gänzlich beruhigt zu sein, dass es nicht zu weiteren Fällen von Schwierigkeiten unter Finanzinstituten kommen könnte.



An den Rohstoffmärkten zeige sich Öl weiterhin belastet durch die gestiegene

Rezessionsangst infolge der Turbulenzen im Bankensektor. Ein Fass der Nordseesorte Brent koste nach dem Wochenende nur mehr USD 71,60. Gold präsentiere sich gegengleich fester und notiere heute Morgen bei rund USD 1.990 je Unze. Auch die Krypto-"Währungen" würden sich stark zeigen; der Bitcoin etwa mit einem Wert von USD 27.600. (20.03.2023/ac/a/m)





