Die mexikanische Wirtschaft habe sich als widerstandsfähig erwiesen, mit Wachstumsfeldern im Verbrauchersegment sowie in Unternehmen und Regionen mit Nähe zu den USA. Die Währung und die Haushaltslage des Landes seien nach wie vor stark. Schätzungsweise 6% des Bruttoinlandsprodukts würden auf "Rücküberweisungen" entfallen. Auch der Tourismus habe sich erholt. Vor diesem Hintergrund sei Inflation hartnäckiger als von der Bank von Mexiko erwartet. Sie habe die Zinssätze erhöht und damit mit der FED Schritt gehalten.



Das neue Nordamerikanische Freihandelsabkommen habe die Beziehungen zwischen Mexiko, den USA und Kanada gestärkt. Das wichtigste Thema für Mexiko sei jedoch der "Nearshoring"-Trend nach Covid. Insbesondere Unternehmen aus dem Automobil-, Technologie- und Gesundheitssektor hätten angefangen, näher am Heimatort zu produzieren.



Die nördliche Region Mexikos bleibe dynamisch. Dies werde von Anlegern, die sich auf die schwache Leistung der Gesamtwirtschaft konzentrieren würden, oft übersehen. abrdn sei der Meinung, dass diese Dynamik in Verbindung mit dem hohen Zinsumfeld eine Aufwärtskorrektur der Gewinne einer Reihe von Banken, insbesondere derjenigen, die im Norden engagiert seien, unterstützen sollte.



Chile, Peru und Kolumbien



In Chile, Peru und Kolumbien sei ein deutlicher Trend hin zu linken Parteien zu verzeichnen. Die drei Länder verbinde die Unzufriedenheit der Bevölkerung und die große soziale Ungleichheit. Die Wahlprogramme seien extrem gewesen. Die Realität sei jedoch weniger dramatisch als befürchtet gewesen. Letztlich sei der Realismus durch die bestehenden institutionellen Hindernisse und die vorherrschenden makroökonomischen Rahmenbedingungen durchgesetzt worden.



Grundsätzlich würden diese Volkswirtschaften über eine günstige demografische Entwicklung, Investitionsmöglichkeiten in wenig erschlossenen Sektoren und riesige Ölreserven verfügen. Was die Zukunft angehe, so seien sie auch reich an begehrten natürlichen Ressourcen wie seltenen Mineralien, Lithium und Kupfer - Materialien, die von entscheidender Bedeutung sein würden, da sich die Welt zunehmend auf den Klimawandel und die Energiewende ausrichte. Der Handel mit diesen Ressourcen werde auch neue Beziehungen festigen, die über die historischen Beziehungen Lateinamerikas zu China hinausgehen würden.



Wie seien die Aussichten für Investoren?



Lateinamerika sei besser gegen einen starken US-Dollar abgesichert als viele andere Schwellenländer. Rohstoffe würden in Dollar gepreist, sodass die Exporteure der Region von einem steigenden Dollar profitieren würden. Zwar seien die Unternehmensgewinne nach wie vor von der zyklischen Natur der Branche abhängig, doch es gehe auch um mehr als nur Rohstoffe. Schwache Infrastruktur, unterdurchschnittliche Bildungs- und Gesundheitssysteme sowie Ungleichheit seien ständige Herausforderungen - aber auch riesige Chancen für Unternehmen, die zur Lösung dieser Probleme beitragen würden.



Es würden also diejenigen Anleger belohnt, die über die allgemeinen Benchmarks hinausschauen und aktienspezifische Erkenntnisse berücksichtigen würden. Der Prozess konzentriere sich auf die Fundamentaldaten der Unternehmen. Unter diesem Blickwinkel sehe abrdn eine Fülle von lateinamerikanischen Qualitätsunternehmen mit soliden Bilanzen und soliden ESG-Kriterien, die von erstklassigen Managementteams geführt würden. abrdn sei davon überzeugt, dass diese Unternehmen das derzeitige schwierige Umfeld nicht nur überstehen, sondern auch mittel- bis langfristig florieren würden. (02.02.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Trotz der anhaltenden Turbulenzen gehörte Lateinamerika Ende 2022 zu den Aktienmärkten mit der besten Performance, so Eduardo Figueiredo, Director and Head of Brazilian Equities bei abrdn.Die Renditen seien durch günstige Bewertungen, eine Erholung der Erträge und die zyklische Komponente der lateinamerikanischen Benchmarks angetrieben worden. Diese Faktoren dürften auch 2023 die Märkte beflügeln, insbesondere wenn sich die chinesische Wirtschaft wieder öffne. Dennoch werde abrdn die Entwicklungen in Lateinamerika weiterhin sehr aufmerksam beobachten. Insbesondere langfristige Anleger könnten zu gegebener Zeit belohnt werden.BrasilienBrasilien sei ein geteiltes Land. Daran habe auch die Wahl Lulas zum neuen Präsidenten nichts geändert. Vor diesem Hintergrund sei die Wahl eines ausgewogenen Kongresses positiv gewesen. Eine breite Repräsentation biete normalerweise einen angemessenen Rückhalt für die regierende Partei. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob diese Dynamik ausreichen werde, um in der Regierung Lula Pragmatismus durchzusetzen, was positiv für Investitionen wäre. Die rohstoffreiche brasilianische Wirtschaft sei gut positioniert, um vom Aufschwung der chinesischen Wirtschaft zu profitieren. Unterdessen habe die brasilianische Zentralbank die Zinssätze im Jahr 2022 entschieden angehoben und die Inflation unter Kontrolle gebracht. Die Arbeitslosigkeit sei auf einem Siebenjahrestief.Präsident Lula habe sich zudem dazu verpflichtet, das Land als Basis für natürliche Ressourcen neu zu positionieren. Dazu gehöre ein strengerer Schutz des Regenwaldes, während gleichzeitig versucht werde, das Land zu einem Kraftzentrum für erneuerbare Energien zu machen.Mexiko