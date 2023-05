Seit 2009 habe sich Lateinamerika in neun von 14 Jahren schlechter entwickelt als der MSCI World Index und in elf von 14 Jahren schlechter als der MSCI EM Index. Infolgedessen betrage sein Indexgewicht im MSCI-Weltindex nur noch 1%. Im Vergleich dazu würden 12% der weltweiten Mittelschichtbevölkerung in der Region leben und 9% der weltweiten ausländischen Direktinvestitionen (ADI) würden auf die Region entfallen. Das Potenzial der Region scheine auffallend unterbewertet zu sein.



Lateinamerika sei gegen die Inflation der letzten Jahre nicht immun gewesen und so sei die Inflation auf bis zu 10% bis 11% angestiegen. Der Unterschied zu anderen Regionen habe darin bestanden, dass die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die Inflation bereits Anfang 2021 energisch reagiert hätten. Im Gegensatz dazu hätten Großbritannien und die USA erst Ende 2021 bis Anfang 2022 mit der Anhebung der Zinssätze begonnen.



Trotz des weiter fortgeschrittenen Straffungszyklus und des wahrscheinlich erreichten Inflationshöhepunkts sei der Leitzins in LatAm weiterhin sehr hoch. Er betrage 13,75% in Brasilien, 11,25% in Chile und Mexiko und 13% in Kolumbien. Dies stehe in krassem Gegensatz zu Großbritannien und den USA, wo die Leitzinsen weitaus niedriger seien. Die Inflation in den meisten lateinamerikanischen Schlüsselländern sei unter Kontrolle und dürfte bis Ende 2023 in Brasilien, Chile und Mexiko auf 5% bis 6% sinken. Damit sei der Weg für erhebliche Zinssenkungen frei.



Das allgemeine Desinteresse an Lateinamerika und die extrem hohen Zinssätze hätten dazu geführt, dass die Aktienmärkte in der Region stark abgewertet worden seien. Der brasilianische Markt werde mit einem KGV von 6,8 gehandelt, 39% unter seinem historischen Durchschnitt von 11. Für Peru, Kolumbien und Chile, die wichtigsten Rohstoffländer Lateinamerikas, sei der aktuelle Bewertungsabschlag ebenso groß. Im Gegensatz dazu habe Mexiko in den letzten Jahren von Nearshoring-Aktivitäten und einem florierenden US-Markt profitiert und stehe daher mit einem KGV von 13, d.h. einem Abschlag von 14% gegenüber seiner historischen Bewertung, nicht so schlecht da.



Die Aktienmärkte der Region scheinen eine düstere Wirtschaftsprognose einzupreisen, so die Experten von Ox Capital Management. Dennoch werde für die meisten Länder der Region bis 2023 ein positives reales BIP-Wachstum erwartet.



Mit der Erholung der Volkswirtschaften in der Region würden sich viele interessante langfristige Investmentchancen bieten, die durch die wachsende Mittelschicht und die sich daraus ergebenden Veränderungen im Konsumverhalten unterstützt würden. Angesichts der geringen Marktdurchdringung von nur 12% im Jahr 2022 in der gesamten Region und der Verbesserung von Logistik und Einkommen habe E-Commerce eine mehrjährige Wachstumsperspektive. Die verbesserte Gesundheitsversorgung sei eine weitere nachhaltige Chance für die nächsten Jahre. Die Zahl der Krankenhausbetten pro tausend Einwohner sei in der Region im weltweiten Vergleich niedrig und werde weiter steigen. Auch die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen werde zunehmen. In Brasilien und Mexiko hätten nur 2,3% bzw. 3,6% der Bevölkerung ein Depot. Diese Zahlen lägen weit unter denen der Industrieländer und auch Chinas.



Fazit: Als zweitgrößter Exporteur in die USA profitiere Mexiko bereits jetzt stark vom Nearshoring, was zu einer steigenden Nachfrage nach LatAm-Aktien führen könnte, zumal sich die Strukturen in der Region zunehmend verbessern würden.



Darüber hinaus seien die Zentralbanken in der Region bewusster und unabhängiger gegen die Inflation vorgegangen. Bis Ende 2023 dürfte sie in den wichtigsten Ländern Lateinamerikas sinken und die Wirtschaft sich erholen, denn dort werde mit einem positiven Wachstum des realen BIP gerechnet.



Für langfristig orientierte Anleger könnte das unterbewertete Potenzial Lateinamerikas in Verbindung mit der zu erwartenden wirtschaftlichen Erholung einen attraktiven Einstiegspunkt darstellen. (31.05.2023/ac/a/m)







Sydney (www.aktiencheck.de) - Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China veranlassen Unternehmen und Regierungen dazu, ihre globalen Lieferketten neu zu überdenken, so Dr. Joseph Lai, Gründer und Chief Investment Officer von Ox Capital Management, einer in Australien ansässigen, auf Aktien aus Schwellenländern spezialisierten Investment-Boutique.Immer mehr Unternehmen würden darüber nachdenken, ihre internationalen Aktivitäten näher an ihr Heimatland zu verlegen. Aufgrund der geografischen Nähe zu Nordamerika und der relativ billigen und qualifizierten Arbeitskräfte stelle Nearshoring für die Region Lateinamerika (LatAm) in den kommenden Jahren eine große Chance dar.Nearshoring könnte in Lateinamerika in den kommenden Jahren für zusätzliche Exporteinnahmen in Höhe von 78 Mrd. US-Dollar pro Jahr sorgen. Mexiko sei der Hauptnutznießer mit einem Marktanteil von über 45% oder 35 Mrd. US-Dollar an diesen zusätzlichen Exporten. JP Morgan Research schätze, dass Nearshoring das mexikanische BIP in den kommenden fünf Jahren um 1,2% bis 2,6% pro Jahr steigern werde.Handel sei für Mexiko besonders wichtig. Im Gegensatz zu seinen Nachbarn sei das Land nicht so reich an Primärressourcen - sie würden weniger als 20% der Gesamtexporte Mexikos ausmachen. Stattdessen setze Mexiko bei seinen Exporten stark auf seine Industriesektoren, wobei das Verarbeitende Gewerbe mehr als 80% der Gesamtausfuhren ausmache. Das Verarbeitende Gewerbe sei im Laufe der Jahre gewachsen und gereift. Zu den drei wichtigsten Exportkategorien würden seit kurzem Autoteile, Elektronik und Maschinenbauerzeugnisse gehören. Mexiko sei mit seinen seit langem etablierten Exportkapazitäten gut aufgestellt, um Fertigungsaufträge für immer mehr internationale Unternehmen zu erfüllen.Als zweitgrößter Exporteur in die USA seien die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA bereits gefestigt. Mexiko liege mit einem Anteil von ca. 11% knapp hinter China mit ca. 14% und der Anteil Chinas an den Einfuhren in die USA sei rückläufig. Die Logistikinfrastruktur Mexikos sei gut entwickelt. Das Land verfüge über mehr als 100 Flughäfen mit Direktflügen in die und aus den USA und Kanada, Industriegebiete, die mit über 400 km modernen Autobahnen verbunden seien, und umfangreiche Seehäfen entlang der Küste.In Mexiko seien die Löhne im Verarbeitenden Gewerbe viel niedriger als in den USA und sogar rund 40% niedriger als in China. Außerdem seien die Arbeitskräfte gut ausgebildet und der Anteil der Hochschulabsolventen im Ingenieurwesen sei wesentlich höher als in den USA.Mexiko sei Unterzeichner von 13 Freihandelsabkommen mit über 50 Ländern und Regionen, darunter die USA, die Europäische Union, Japan, Australien, Kanada, Vietnam und Malaysia sowie zehn der 20 lateinamerikanischen Länder. Diese seit langem bestehenden Handelsbeziehungen würden im Zeitalter geopolitischer Unsicherheit immer wichtiger.