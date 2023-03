Lateinamerika sei schon immer eine Wirtschaftsregion gewesen, die sehr offen für Handel und Handelsabkommen gewesen sei. So bestehe beispielsweise seit mehr als 30 Jahren die wohl bekannteste Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur. Mit Indien und Ägypten seien auch außerhalb Lateinamerikas Abkommen auf den Weg gebracht worden, doch das Wichtigste sei derzeit das Abkommen mit der Europäischen Union. "Durch den Russland-Ukraine-Konflikt gewinnt Mercosur insbesondere für Deutschland sowohl für die nachhaltige Gewinnung von Rohstoffen und Energie als auch im Hinblick auf die Absatzmärkte immer mehr an Bedeutung", so Friedrich. Das neu erwachte deutsche Interesse an der Region könnte bald konkrete Ergebnisse bringen. "Die stockende Ratifizierung des 2019 ausgehandelten EU-Mercosur-Freihandelsvertrags könnte unserer Meinung nach in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 unter der spanischen EU-Ratspräsidentschaft an Fahrt gewinnen."



Wirtschaftlich verfüge Lateinamerika mit Erdöl, Erdgas und Getreide über wichtige Rohstoffmärkte und zähle zu den wichtigsten Bergbauregionen der Welt. "In einer Region, in der die Rohstoffindustrie und die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen stark vertreten sind, können ESG-Investitionen einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie die Region produziert und wie die Gesellschaft von ihr profitiert. Anders als in Europa oder den USA haben die Regierungen oder Aufsichtsbehörden den Unternehmen bisher keine ESG-Anforderungen, -Ziele und -Offenlegungen auferlegt. Dennoch spielt ESG eine wichtige Rolle in der Region." Zum einen würden die Themen von Entwicklungsbanken gefördert, zum anderen kämen ausländische Interessensgruppen hinzu, die auf die ansässigen Unternehmen Druck ausüben und die Messung und Offenlegung der wesentlichen Risiken sowie eine Politik zur Bewältigung dieser Risiken verlangen würden.



"Das Jahr 2022 war in Bezug auf die Zinssatzentwicklung das volatilste seit Jahrzehnten. Die anziehende Inflation stellte eine Herausforderung für die Margen der Unternehmen dar - auch in Lateinamerika", sage Friedrich. Dennoch steht die Region gut da, viele Rohstoffe würden in US-Dollar gehandelt, so dass die ansässigen Exporteure von einem starken US-Dollar sogar profitieren würden. So hätten lateinamerikanische Unternehmensanleihen in diesem Umfeld gut abschneiden können. 2023 habe es bereits beträchtliche Zuflüsse in Schwellenländer gegeben, insbesondere nach Lateinamerika. Das mache auch Sinn, denn sobald die Volatilität der risikofreien Zinssätze nachlasse, zeige sich der Wert der aktuellen Renditen und Spreads. Bei diesen Rendite- und Zinsniveaus müssten die Kosten der Unternehmen für ihren Zinsaufwand im Blick behalten werden. Lateinamerikanische Unternehmen müssten sich aber nicht verstecken: Der Verschuldungsgrad sei sehr niedrig, die Bilanzen seien solide und seit etwa sieben Jahren werde der Schuldenstand abgebaut. "Wir sind davon überzeugt, dass diese Unternehmen das derzeitige schwierige Umfeld nicht nur überstehen, sondern auch mittel- bis langfristig interessante Performancechancen bieten." (01.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Handel innerhalb Lateinamerikas nimmt immer mehr an Fahrt auf, aber auch - und das ist ebenso wichtig - mit der Europäischen Union, erklärt Tobias Friedrich, Senior Manager Markets & Clients bei Santander Asset Management Deutschland.In seinem aktuellen Marktkommentar gebe er einen Überblick zum aktuellen Status quo von Lateinamerika in den Bereichen Handelsabkommen, Rohstoffe, ESG und Investmentchancen.