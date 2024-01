Im Jahr 2024 dürfte das globale Wirtschaftswachstum in allen Regionen, mit Ausnahme der Eurozone, schwächer ausfallen. In der ersten Jahreshälfte könnte die Eurozone sogar positiv überraschen, indem die Erholung der Nachfrage durch eine Aufstockung der Lagerbestände gestützt werde. Auch die Frühindikatoren (ifo, ZEW) würden nach oben tendieren.



In den USA dürfte das erwartete Gewinnwachstum (+11% beim S&P 500), das einmal mehr vom Technologiesektor, der 40% zum Wachstum beitrage, angetrieben werde, angesichts des erwarteten Umfelds in diesem Jahr etwas hoch angesetzt sein.



Gegenüber Asien und insbesondere China bleibe Dhainaut vorsichtig, denn trotz niedriger Bewertungen (9,2 mal 12-Monats-Gewinn) bleibe die Dynamik des Gewinnwachstums negativ. Während Japan eine positive Dynamik beibehalten könnte, scheine das Ziel eines 26%igen Wachstums der Unternehmensgewinne zu ehrgeizig zu sein.



Dies bedeute, dass Dhainaut - zumindest anfänglich - die Eurozone bevorzuge, deren Bewertungen im Vergleich zu den USA auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren seien. Zu den Bereichen, auf die sich der Experte von La Française AM konzentrieren wird, gehören: Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Immobilien, Klimaschutzlösungen einschließlich der Anbieter von Anlagen für erneuerbare Energien (Kabelunternehmen, Wind- und Solarenergieerzeuger) und Akteure im Bereich Energieeffizienz.



Auf der Ende 2023 stattfindenden COP28 seien zahlreiche Ziele festgelegt worden, darunter eine Verdreifachung der Produktionskapazitäten für erneuerbare Energien und eine jährliche Verdoppelung der Verbesserung der Energieeffizienz von 2% auf 4% bis 2030. Diese Ziele seien ermutigend und wprden die Überzeugungen vn Dhainaut für 2024 untermauern. (18.01.2024/ac/a/m)







Der Anstieg der Multiples sei die Haupttriebfeder für diese Entwicklung gewesen. Der Technologiesektor, vor allem in den USA, sei maßgeblich für diese Entwicklung verantwortlich gewesen, nachdem die NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) einen beachtlichen Anstieg von mehr als 50% und ein Gewinnwachstum von 4% verzeichnet habe. Darüber hinaus habe sich eine deutliche Performancekonzentration im S&P 500 gezeigt: Sieben Aktien (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, NVIDIA und Meta) hätten mehr als 70% zur Performance des Index beigetragen. Der S&P Equal Weight Index habe einen moderateren Anstieg von +11% verzeichnet, verglichen mit dem S&P 500 von +23%.In Europa habe die Performance trotz eines Gewinnrückgangs von -1,0% ebenfalls bei fast +20% gelegen. In Asien sei die Entwicklung uneinheitlich gewesen: Japanische Aktien hätten um fast 30% zugelegt, während chinesische Aktien um mehr als 10% gefallen seien. Drei Faktoren hätten zur günstigen Entwicklung der japanischen Unternehmen beigetragen: eine weiterhin akkommodierende Geldpolitik, eine Abwertung des Yen (-11%) und ein stetiger Geschäftsfluss sowie Änderungen der Vorschriften für japanische "Aktiensparpläne" (Äquivalent zum französischen PEA) hätten die Anleger dazu ermutigt, in Aktien umzuschichten.