Börsenplätze Lantheus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lantheus-Aktie:

85,46 EUR +14,56% (04.05.2023, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs Lantheus-Aktie:

94,05 USD +13,99% (04.05.2023, 17:22)



ISIN Lantheus-Aktie:

US5165441032



WKN Lantheus-Aktie:

A117UE



Ticker-Symbol Lantheus-Aktie:

0L8



NASDAQ-Symbol Lantheus-Aktie:

LNTH



Kurzprofil Lantheus Holdings Inc.:



Lantheus Holdings Inc. (ISIN: US5165441032, WKN: A117UE, Ticker-Symbol: 0L8, NASDAQ-Symbol: LNTH) ist ein integrierter Anbieter von bildgebender Diagnostik, zielgerichteten Therapeutika und Lösungen der künstlichen Intelligenz zur Erkennung, Bekämpfung und Nachsorge schwerer Krankheiten. Zu den Produkten von Lantheus zählen Präzisionsdiagnostik, radiopharmazeutische Onkologie und strategische Partnerschaften. Seine Präzisionsdiagnostikprodukte helfen medizinischen Fachkräften (HCPs), Krankheiten zu finden und zu verfolgen, wobei der Schwerpunkt auf der Kardiologie liegt. Seine radiopharmazeutischen Onkologie-Diagnostika und -Therapeutika helfen Ärzten, Krebs zu finden, zu bekämpfen und zu verfolgen. Die strategischen Partnerschaften von Lantheus fokussieren sich auf die Ermöglichung von Präzisionsmedizin durch den Einsatz von Biomarkern, digitalen Lösungen und Pharmadienstleistungsplattformen und umfassen auch die Lizenz des Unternehmens für RELISTOR an Bausch Health Companies, Inc. Die kommerziellen Produkte von Lantheus werden von Onkologen, Urologen, Nuklearmedizinern, Kardiologen, Sonographen, Technologen, Radiologen und Ärzten der Inneren Medizin in einer Vielzahl von klinischen Bereichen eingesetzt. (04.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lantheus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lantheus Holdings Inc. (ISIN: US5165441032, WKN: A117UE, Ticker-Symbol: 0L8, NASDAQ-Symbol: LNTH) unter die Lupe.Richtig starke Zahlen habe am Donnerstag der amerikanische Radiopharma-Spezialist Lantheus präsentiert. Nicht nur die Schätzungen für das Q1 habe das Unternehmen übertreffen können, vor allem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr mache Lust auf mehr. Dreistellige Dollar-Notierungen würden realistischer.In den Monaten Januar bis März habe Lantheus den Umsatz um knackige 44 Prozent auf 300,8 Mio. Dollar gesteigert und damit gut 20 Mio. Dollar mehr erlöst als von Analystenseite erwartet. Unter dem Strich habe Lantheus einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,47 Dollar eingefahren - die Schätzung habe sich lediglich auf 1,29 Dollar pro Papier belaufen.Für das Q2 prognostiziere Lantheus einen Umsatz zwischen 300 und 310 Mio. Dollar, was einer moderaten Steigerung gegenüber dem ersten Quartal des Jahres entspreche. Verdienen wolle Lantheus 1,25 bis 1,33 Dollar pro Papier im zweiten Jahresviertel (bereinigt).Im vorbörslichen Handel nähere sich die Lantheus-Aktie der bisherigen Bestmarke bei 91,62 Dollar mit einem Kursplus von acht Prozent wieder an. Ein Sprung darüber würde ein frisches Kaufsignal bedeuten.Die Lantheus-Aktie bleibt bei Schwäche ein Kauf für den spekulativ ausgerichteten Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 66,50 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link