Börsenplätze Lantheus-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Lantheus-Aktie:

75,66 EUR -0,47% (04.04.2023, 08:54)



NASDAQ-Aktienkurs Lantheus-Aktie:

82,41 USD -0,18% (03.04.2023, 22:00)



ISIN Lantheus-Aktie:

US5165441032



WKN Lantheus-Aktie:

A117UE



Ticker-Symbol Lantheus-Aktie:

0L8



NASDAQ-Symbol Lantheus-Aktie:

LNTH



Kurzprofil Lantheus Holdings Inc.:



Lantheus Holdings Inc. (ISIN: US5165441032, WKN: A117UE, Ticker-Symbol: 0L8, NASDAQ-Symbol: LNTH) ist ein integrierter Anbieter von bildgebender Diagnostik, zielgerichteten Therapeutika und Lösungen der künstlichen Intelligenz zur Erkennung, Bekämpfung und Nachsorge schwerer Krankheiten. Zu den Produkten von Lantheus zählen Präzisionsdiagnostik, radiopharmazeutische Onkologie und strategische Partnerschaften. Seine Präzisionsdiagnostikprodukte helfen medizinischen Fachkräften (HCPs), Krankheiten zu finden und zu verfolgen, wobei der Schwerpunkt auf der Kardiologie liegt. Seine radiopharmazeutischen Onkologie-Diagnostika und -Therapeutika helfen Ärzten, Krebs zu finden, zu bekämpfen und zu verfolgen. Die strategischen Partnerschaften von Lantheus fokussieren sich auf die Ermöglichung von Präzisionsmedizin durch den Einsatz von Biomarkern, digitalen Lösungen und Pharmadienstleistungsplattformen und umfassen auch die Lizenz des Unternehmens für RELISTOR an Bausch Health Companies, Inc. Die kommerziellen Produkte von Lantheus werden von Onkologen, Urologen, Nuklearmedizinern, Kardiologen, Sonographen, Technologen, Radiologen und Ärzten der Inneren Medizin in einer Vielzahl von klinischen Bereichen eingesetzt. (04.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lantheus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lantheus Holdings Inc. (ISIN: US5165441032, WKN: A117UE, Ticker-Symbol: 0L8, NASDAQ-Symbol: LNTH) unter die Lupe.Die Nachfrage nach Radiopharmazeutika erlebe derzeit einen wahren Boom. Einer der großen, unbekannten Gewinner sei Lantheus aus den Vereinigten Staaten. DER AKTIONÄR erkläre, warum sich ein Blick auf den spekulativen Titel lohne - und das Unternehmen sogar ins Übernahmevisier von großen Playern geraten könnte.Der Pharmagigant Novartis habe in den zurückliegenden Jahren das enorme Potenzial von Radioligandentherapien erkannt. Für 3,9 Mrd. Dollar hätten die Schweizer Advanced Accelerator Applications (ADACAP) und etwa ein Jahr später Endocyte für 2,1 Mrd. Dollar geschluckt. Inzwischen seien mit Lutathera und Pluvicto zwei hochinteressante Radioligandentherapien der übernommenen Unternehmen am Markt, die eine dynamische Nachfrage verzeichnen würden. Das komme auch Lantheus zugute.Die Amerikaner würden sich auf onkologische Radiopharmazeutika und präzise Diagnostiklösungen konzentrieren. Im Mittelpunkt stehe derzeit Pylarify (Piflufolastat F-18), eine Substanz, mit der Prostatakrebs bzw. dadurch ausgehende Metastasen "sichtbar" würden. Das Lantheus-Produkt komme beim so genannten PSMA-PET/CT zum Einsatz. Hierbei handle es sich um eine Kombination mehrerer bildgebender Diagnostikmethoden.Lantheus habe sich in den vergangenen Jahren in der aufstrebenden Radiopharmazeutika-Industrie einen Namen gemacht. Das Unternehmen könne u.a. strategische Partnerschaften mit Top-Playern wie Bayer, Novartis, Regeneron und den Medizintechnik-Größen GE Healthcare und Siemens Healthineers vorweisen.2023 solle sich der Umsatz zwischen 1,14 und 1,16 Mrd. Dollar einfinden. Zudem strebe Lantheus einen Gewinn von 4,95 bis 5,10 Dollar je Aktie an.Lantheus biete eine hochinteressante, nachhaltig profitable Wachstumsstory. On top gebe es einen Schuss Übernahmefantasie.Mutige Anleger greifen zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Seit Vorstellung in AKTIONÄR-Ausgabe 12/2023 liege das Papier inzwischen 15 Prozent im Plus. (Analyse vom 04.04.2023)