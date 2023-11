Das beherrschende Thema sei der weitere Aufbau von Produktionskapazitäten weltweit. Dafür gebe es mehrere Gründe: Die global steigende Nachfrage, die Herstellung noch leistungsfähigerer Chips, vor allem aber der Wunsch, in dieser Schlüsseltechnologie technologische Souveränität zu erreichen. Dieser Aufbau brauche Zeit und könnte über die nächsten sieben bis zehn Jahre anhalten. Damit würden langfristig orientierte Investoren entlang der breit gefächerten Wertschöpfungskette Investmentchancen finden.



Für diese Unternehmen würden zyklische Rückgänge in der Nachfrage nach Halbleitern ebenso wenig eine Rolle spielen wie die Frage, wie lange Moore's Law, das besage, dass sich die Anzahl der Schaltkreiskomponenten auf einem integrierten Schaltkreis mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdopple, noch Gültigkeit habe. Sie könnten wachsen, solange Chiphersteller ihre Kapazitäten ausbauen und solange technische Innovationen laufend neue Einsatzmöglichkeiten für Halbleiter schaffen würden. "So passen sie perfekt in unser Anforderungsprofil an Qualitätswachstumsaktien", betone Hanford.



Diese Qualitätswachstumsaktien würden Wettbewerbsvorteile bieten, die sich in höheren Markteintrittsbarrieren, schnellerer Innovation und einer steigenden Komplexität niederschlagen würden. Ein gutes Beispiel für Markteintrittsbarrieren biete ASML. Das Unternehmen produziere EUV-Lithografie-Anlagen zur Herstellung von Mikrochips. Über 5.000 Unternehmen würden verschiedene Komponenten für eine Anlage liefern, die schließlich knapp 180 Tonnen wiege und rund 250 Millionen Euro koste. Aufgrund der Entwicklungsdauer von rund zehn Jahren und der Vorfinanzierung durch die Auftraggeber habe ASML eine äußerst loyale Kundenbasis aufgebaut, was auch Preissetzungsmacht mit sich bringe. Für Investoren stelle sich Hanford zufolge die Frage, wie stark das Wachstum des Unternehmens in den nächsten zehn Jahren sein werde und ob die bestehenden Markteintrittsbarrieren weiterhin gelten würden. Die Auswirkungen neuer Technologien wie der Quantentechnik würden diskutiert - Experten würden jedoch derzeit davon ausgehen, dass diese Innovation eher in Nischenbereichen Anwendung finden werde. Die immense Komplexität der Halbleiterherstellung mache es sehr schwierig, die Produktionskette umzustellen, was langfristig die Markteintrittsbarrieren hochhalte.



"Die Wertschöpfungskette in der Halbleiterproduktion ist eine der komplexesten der Welt. Wir wählen gezielt Unternehmen für unsere Aktienportfolios entlang dieser Kette aus, deren Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial uns überzeugen", sage Hanford. Dazu zähle die niederländische ASML, genauso wie Shin Etsu, das größte japanische Chemieunternehmen, das 30% der Wafer weltweit produziere. Weitere Titel seien TSMC in Taiwan als weltweit größter Auftragsfertiger für Halbleiter, das US-amerikanische Unternehmen Intel, das ebenso auf die Halbleiterherstellung fokussiert und die Schweizer VAT, die auf Vakuumventile zur Produktion von Halbleitern jüngster Generation spezialisiert sei.



Geopolitische Überlegungen würden in der Halbleiterindustrie eine große Rolle spielen. Regierungen möchten Abhängigkeiten von China in der Lieferkette und in der Produktion vermeiden und investieren: Die drei größten Halbleiterhersteller - TSMC, Intel und Samsung - hätten Investitionen von mehr als 300 Milliarden US-Dollar in die weltweiten Kapazitäten angekündigt, um die enorme Nachfrage bedienen zu können. Parallel würden die USA, Europa, China, Taiwan, Südkorea und Japan auf eine "technologische Souveränität" drängen, auch um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, und würden die Ausgaben für Investitionen durch Subventionen in die Höhe treiben. So habe etwa die US-Regierung zwei Initiativen gestartet: Den CHIPS Act, der 52 Milliarden Dollar für Forschung, Entwicklung und Produktion von Halbleitern vorsehe, sowie den FABS Act, der 25% Steuererleichterung für den Bau und die Ausrüstung von Wafer-Fabriken bringe. Auch der EU Chips Act umfasse 46 Milliarden Dollar und bei anderen Nationen verhalte es sich ähnlich.



Für die nächsten Jahre werde es immer wahrscheinlicher, dass Investitionen in die Halbleiterindustrie durch Subventionen gefördert würden, um parallele Lieferketten aufzubauen. Die Kapitalintensität werde dadurch weiter zunehmen und für Anbieter, die entlang der Wertschöpfungskette agieren würden, würden sich neue Chancen eröffnen. Hanford ergänze: "Technologieführerschaft bringt Fortschritt und dieser generiert Wirtschaftswachstum. Angesichts dieser enormen Investitionssummen entsteht der Eindruck, dass Halbleiter das neue Öl sind."







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen an den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) waren ein wesentlicher Treiber der Kursrally der Big-Techs in diesem Jahr, so James Hanford, Portfoliomanager und Experte für Halbleiter bei Comgest.Dabei sei KI nur eine von vielen Smart-Tech-Anwendungen, die die Welt in hoher Geschwindigkeit verändere. Auch die rasanten Entwicklungen bei Smartphones, die zunehmende Nutzung von Big Data und Cloud-Lösungen oder der Einsatz autonom fahrender Fahrzeuge würden Unternehmen und neue Geschäftsmodelle nach vorn bringen.Halbleiter bzw. Mikrochips würden oft auch als "Gehirn" der modernen Elektronik bezeichnet. Diese winzigen, aber mächtigen Bausteine seien der Schlüssel zu nahezu allem, was unsere moderne Gesellschaft antreibe. Von der Kommunikation bis zur Medizin, von der Mobilität bis zur Energieeffizienz - sie seien omnipräsent. Der MSCI ACWI IMI umfasse mehr als 9.000 Aktien, von denen 275 (3%) aus der Halbleiterindustrie stammen würden. In den letzten zehn Jahren seien jedoch vier der zehn Aktien mit der besten Wertentwicklung aus diesem Segment gekommen. Aktuell liege der Umsatz in der Halbleiterbranche laut Schätzungen bereits bei über 600 Milliarden US-Dollar - 2015 seien es noch 335 Milliarden gewesen. Zum Vergleich: der weltweite Umsatz mit Smartphones sei lediglich von rund 360 auf 420 Milliarden US-Dollar gestiegen.