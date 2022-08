Börsenplätze Landi Renzo-Aktie:



Landi Renzo S.p.A. (ISIN: IT0004210289, WKN: A0MUQC, Ticker-Symbol: ARQ) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das in der Automobilbranche tätig ist. Landi Renzo befasst sich hauptsächlich mit der Herstellung von Kraftstoffversorgungssystemen für Kraftfahrzeuge. Landi Renzo entwickelt, produziert und vertreibt umweltfreundliche Flüssiggas- (LPG) und komprimiertes Erdgas- (CNG) Kraftstoffversorgungssysteme. Es beschäftigt sich auch mit der Installation von Kraftstoffversorgungssystemen für Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus stellt Landi Renzo über seine Tochtergesellschaft AEB SpA Audiosysteme und über die Marke MED Alarmsysteme her.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Landi Renzo-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Landi Renzo S.p.A. (ISIN: IT0004210289, WKN: A0MUQC, Ticker-Symbol: ARQ) mit dem Rating "kaufen" auf.Durch seine weltweit führende Marktposition in den Geschäftsfeldern Komponenten und Systeme für die Gas- und Wasserstoffmobilität und Kompressionslösungen für Gas- und Wasserstoffinfrastrukturen sähen die Analysten die Landi Renzo-Gruppe gut aufgestellt, um von den Wachstumssektoren "Green Mobility" und nachhaltige Energieinfrastrukturen (Wasserstoff- und Gas/Biogasinfrastrukturen) deutlich zu profitieren.Insgesamt sei es dem Landi Renzo-Konzern im vergangenen Jahr gelungen, auf den Wachstumskurs zurückzukehren und von deutlichen Erholungseffekten im Kerngeschäft zu profitieren. Die erstmalige Konsolidierung des Infrastrukturgeschäfts habe die Umsatz- und Ertragslage deutlich beflügelt. Die negativen Einflüsse aus der noch anhaltenden Corona-Pandemie hätten einer noch positiveren operativen Entwicklung entgegengestanden. Auch auf strategischer Ebene habe das Unternehmen durch die gezielten Übernahmen von Metatron und Idro Meccanica sein Produktportfolio um Gas- und Wasserstofflösungen deutlich ausgebaut und damit seine Marktposition wesentlich gestärkt. Zudem habe im Rahmen des anorganischen Wachstums die bisherige installierte Basis an Gaskompressoren (>6.000) um rund 150 Wasserstoffkompressoren erhöht werden.Die Diskontierung der zukünftigen Cashflows erfolge auf Basis des Entity-Ansatzes. Die entsprechenden Kapitalkosten (WACC) hätten die Analysten mit 8,48% errechnet. Der daraus resultierende faire Wert je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2023 entspreche als Kursziel 0,98 EUR. Ihr ermittelter fairer Wert je Aktie berücksichtige ebenfalls den eingetretenen Verwässerungseffekt durch die begonnene Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung (angestrebtes Emissionsvolumen: Bis zu 60,0 Mio. EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link