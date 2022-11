Auf operativer Ergebnisebene habe das EBITDA im Einklang mit der positiven Geschäftsentwicklung signifikant um 8,4% auf 3,48 Mio. EUR (Q2 2021: 3,21 Mio. EUR) gesteigert werden können. Parallel hierzu sei die EBITDA-Marge leicht auf 4,49% (Q2 2021: 5,11%) gesunken. Das um einmalige Kosten (z.B. M&A-Kosten) bereinigte Konzern-EBITDA sei hingegen im Vergleich zum Vorjahresquartal nur leicht um 2,5% auf 3,87 Mio. EUR (Q2 2021: 3,97 Mio. EUR) gesunken. Im gleichen Schritt habe sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 5,00% (Q2 2021: 6,33%) verringert. Hier zeige sich noch der anhaltende Margendruck durch die hohe Kosteninflation auf den Beschaffungsmärkten.



Insgesamt sei die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2022 zufriedenstellend gewesen. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen sei es gelungen, den eingeschlagenen Wachstumskurs schwungvoll fortzusetzen. In Bezug auf die Ergebnisperformance habe Landi Renzo im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen.



Vor dem Hintergrund der soliden Halbjahresperformance, der vielversprechenden Wachstumsstrategie und der bestätigten Unternehmensguidance, hätte auch die Analysten ihr bisherigen Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre beibehalten.



Insgesamt sähen die Analysten den Landi Renzo-Konzern mit seiner Strategie und Positionierung weiterhin gut aufgestellt, um den eingeschlagenen Wachstumskurs dynamisch fortzusetzen. Parallel hierzu sollte es gelingen, deutliche Ergebnisverbesserungen zu erzielen.



Basierend auf ihren unveränderten Umsatz- und Ergebnisschätzungen bestätigen Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, hiermit ihr bisheriges Kursziel in Höhe von 0,98 EUR je Aktie. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus würden sie damit weiterhin das Rating "kaufen" vergeben und sähen ein deutliches Kurspotenzial in der Landi Renzo-Aktie. (Analyse vom 08.11.2022)



Kurzprofil Landi Renzo S.p.A.:



Landi Renzo S.p.A. (ISIN: IT0004210289, WKN: A0MUQC, Ticker-Symbol: ARQ) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das in der Automobilbranche tätig ist. Landi Renzo befasst sich hauptsächlich mit der Herstellung von Kraftstoffversorgungssystemen für Kraftfahrzeuge. Landi Renzo entwickelt, produziert und vertreibt umweltfreundliche Flüssiggas- (LPG) und komprimiertes Erdgas- (CNG) Kraftstoffversorgungssysteme. Es beschäftigt sich auch mit der Installation von Kraftstoffversorgungssystemen für Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus stellt Landi Renzo über seine Tochtergesellschaft AEB SpA Audiosysteme und über die Marke MED Alarmsysteme her. (08.11.2022/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Landi Renzo-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Landi Renzo S.p.A. (ISIN: IT0004210289, WKN: A0MUQC, Ticker-Symbol: ARQ) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Die Landi Renzo S.p.A. habe Mitte September seine Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Hiernach habe die Technologiegesellschaft in den ersten sechs Monaten trotz schwieriger Rahmenbedingungen (Ukraine-Konflikt, Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie etc.), die sich umsatz- und ergebnisbelastend auf die Unternehmensentwicklung ausgewirkt hätten, seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen können. So seien die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 50,0% auf 144,45 Mio. EUR (1. HJ 2021: 95,96 Mio. EUR) angestiegen.Verantwortlich hierfür seien starke (organische) Wachstumseffekte aus einem erhöhten Geschäftsvolumen in beiden Geschäftsfeldern - Green Transportation und Clean Tech Solutions gewesen. Daneben hätten anorganische Wachstumseffekte infolge der durchgeführten Übernahmen (Metatron Group und Idro Meccanica) ebenfalls signifikant zum positiven Umsatztrend beigetragen.Die erwirtschafteten Konzernumsatzerlöse seien hierbei vor allem vom Kerngeschäftsfeld Green Transportation getragen worden. In diesem Segment seien die Umsatzerlöse v.a. durch Geschäftszuwächse im Aftermarkets-Bereich (v.a. in Europa und der Türkei) und M&HD-Bereich um 22,0% auf 93,85 Mio. EUR (1. HJ 2021: 76,94 Mio. EUR) deutlich angestiegen. Die im Sommer 2021 akquirierte Metatron-Group habe hierbei 6,68 Mio. EUR zum Umsatzanstieg des Segments beigetragen.Das Geschäftsfeld Clean Tech Solutions (SAFE & CEC, Konsolidierung der Beteiligung ab Mai 2021) habe ebenso seine Segmenterlöse dynamisch um 160,0% auf 50,60 Mio. EUR (1. HJ 2021: 19,02 Mio. EUR) steigern können, wovon 2,72 Mio. EUR auf die Anfang des Jahres übernommene Idro Meccanica S.r.l. entfallen würden. Hierbei habe der Geschäftsbereich mit seinen Kompressorsystemen v.a. von einer verstärkten Nachfrage nach Erdgas- und Biogasinfrastrukturen (CNG-Geschäftswachstum: +14,0%; RNG-Wachstum: +127,0%) profitieren können. Zudem habe das Unternehmen ebenfalls eine verstärkte Nachfrage nach Wasserstoffkompressorlösungen beobachten können und entsprechend auch in diesem Bereich ein erhöhtes Geschäftsvolumen erzielt.Auf Pro-forma-Basis hätten sich die Segmenterlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18,8% auf 50,60 Mio. EUR erhöht (Pro-forma-Erlöse mit Berücksichtigung der SAFE & CEC-Umsatzerlöse von Januar bis Juni 2021: 1. HJ 2021: 42,60 Mio. EUR). In Bezug auf die Auftragssituation habe der Landi Renzo-Konzern bekannt gegeben, dass der Auftragsbestand zum Ende des Halbjahres deutlich über dem Vorjahresniveau gelegen habe. Damit verfüge dieses Geschäftsfeld über eine gute Ausgangsbasis, um den Wachstumskurs des Segments fortzuführen.Alles in allem hätten die erzielten Umsatzzuwächse gezeigt, dass das Konzernportfolio und die darin angebotenen Technologien von den verschiedenen Kundengruppen stark nachgefragt worden seien.Mit 3,32 Mio. EUR bereinigtem EBITDA im Green Transportation-Segment (1. HJ 2021: 1,74 Mio. EUR) und 3,23 Mio. EUR bereinigtem EBITDA im Clean Tech Solutions-Segment (1. HJ 2021: 2,74 Mio. EUR) sei rund die Hälfte des operativen Konzernergebnisses auf das jeweilige Geschäftsfeld entfallen. In Bezug auf die Konzern-Rentabilität habe mit der erzielten bereinigten EBITDA-Marge von 4,53% das operative Margenniveau (1. HJ 2021: 4,67%) des Vorjahreszeitraums bestätigt werden können.Auf Nettoebene habe der Technologiekonzern in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein negatives Jahresergebnis (nach Minderheiten) von -6,83 Mio. EUR hinnehmen müssen. Hierbei sei jedoch zu berücksichtigen, dass das Nettoergebnis des Vorjahreszeitraums sehr stark durch einen Konsolidierungsgewinn aus einer Fair-Value-Bewertung von SAFE & CEC in Höhe von 8,80 Mio. EUR positiv beeinflusst worden sei. Entsprechend habe sich das Nettoergebnis auf vergleichbarer Basis unter Herausrechnung dieses Sondereffekts, der nicht operativ bedingt gewesen sei, ebenfalls spürbar verbessert.Auch in der Quartalsbetrachtung werde das stetige dynamische Wachstum des Technologiekonzerns besonders gut ersichtlich. Nach einem wachstumsstarken Auftaktquartal (+101,2% Umsatzanstieg im Vgl. zum Q1 2021) habe Landi Renzo auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Konzernumsatzanstieg um 23,6% auf 77,53 Mio. EUR (Q2 2021: 62,70 Mio. EUR) den eingeschlagenen Wachstumskurs mit hoher Wachstumsdynamik fortgesetzt.Als Wachstumstreiber habe sich hierbei vor allem das Infrastrukturgeschäft erwiesen, welches über die SAFE & CEC-Gruppe repräsentiert werde. In diesem Geschäftsfeld seien die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 57,6% auf 29,98 Mio. EUR (Q2 2021: 19,02 Mio. EUR) angestiegen. Das Kerngeschäftsfeld Green Transportation habe im abgelaufenen zweiten Quartal ebenfalls signifikante Zuwächse verzeichnen können und seine Segmenterlöse um 8,90% auf 47,55 Mio. EUR (Q2 2021: 43,68 Mio. EUR) erhöht.