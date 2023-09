Basierend auf den gesenkten Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 und den erhöhten Kapitalkosten infolge des Anstiegs des risikofreien Zinses (von zuvor 1,25% auf nun 2,00%) im Bewertungsmodell hätten die Analysten ihr bisheriges Kursziel auf 0,70 Euro (zuvor: 0,98 Euro) je Aktie gesenkt. Der eingesetzte Roll-Over-Effekt (Kursziel bezogen auf das darauffolgende GJ 2024 statt zuvor auf das GJ 2023) habe einer noch stärkeren Kurszielreduktion entgegengewirkt.



In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial für die Landi Renzo-Aktie. (Analyse vom 19.09.2023)



Landi Renzo S.p.A. (ISIN: IT0004210289, WKN: A0MUQC, Ticker-Symbol: ARQ) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das in der Automobilbranche tätig ist. Landi Renzo befasst sich hauptsächlich mit der Herstellung von Kraftstoffversorgungssystemen für Kraftfahrzeuge. Landi Renzo entwickelt, produziert und vertreibt umweltfreundliche Flüssiggas- (LPG) und komprimiertes Erdgas- (CNG) Kraftstoffversorgungssysteme. Es beschäftigt sich auch mit der Installation von Kraftstoffversorgungssystemen für Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus stellt Landi Renzo über seine Tochtergesellschaft AEB SpA Audiosysteme und über die Marke MED Alarmsysteme her. (20.09.2023/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Landi Renzo-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Landi Renzo S.p.A. (ISIN: IT0004210289, WKN: A0MUQC, Ticker-Symbol: ARQ) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Die Landi Renzo S.p.A. habe am 11.09.2023 seine Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr 2032 veröffentlicht. Hiernach habe der Technologiekonzern auch in den ersten sechs Monaten trotz eines herausfordernden Umfelds (hohe Inflation, Ukraine-Konflikt, Nachwirkung Covid-19-Pandemie etc.), das sich belastend auf die Unternehmensperformance ausgewirkt, seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt. So hätten die Konzernumsatzerlöse dennoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 5,1% auf 151,81 Mio. Euro (1. HJ 2022: 144,45 Mio. Euro) zulegen können.Die erzielten Konzernumsatzerlöse seien hauptsächlich vom Kerngeschäftsfeld "Green Transportation" getragen worden. In diesem Geschäftsbereich seien die Segmentumsatzerlöse durch signifikante Volumensteigerungen im OEM-Bereich um 11,1% auf 104,30 Mio. Euro (1. HJ 2022: 93,85 Mio. Euro) angestiegen.Der Umsatz im OEM-Geschäftsbereich habe sich im ersten Halbjahr auf 65,9 Mio. Euro belaufen, was einem Umsatzanstieg um 33,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2022: 49,2 Mio. Euro) entspreche. Verantwortlich für dieses dynamische Wachstum sei ein starker Anstieg der Bi-Fuel- und LPG-Motoren im europäischen PKW-Markt und ein Anstieg der Verkäufe in China im Segment der mittleren und schweren Nutzfahrzeuge (Erdgas-Nutzfahrzeugsegment) gewesen.Die Erlöse im After Market-Geschäftsbereich, die Bestellungen von Umrüstkits von Händlern und Installateuren im In- und Ausland beinhalten würden, seien hingegen aufgrund von Verlangsamungen von Verkäufen in einigen Regionen (wie Nordafrika, Lateinamerika und Osteuropa) um 16,1% auf 32,2 Mio. Euro (1. HJ 2022: 32,2 Mio. Euro) zurückgegangen.Entgegengesetzt zur positiven Umsatzentwicklung habe sich das operative Konzernergebnis (EBITDA) entwickelt und sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit -0,31 Mio. Euro (1. HJ 2022: 5,31 Mio. Euro) in den negativen Bereich gedreht. Der Ergebnisrückgang sei hauptursächlich auf einen ungünstigen Umsatzmix im Segment "Green Transportation" (mehr OEM-Umsatz, jedoch weniger besonders margenstarker After-Market-Umsatz) zurückzuführen, der nur teilweise durch die verbesserte Margenentwicklung im Clean Tech Solutions-Segment habe ausgeglichen werden können.Korrigiert um einmalige Kosten (z.B. M&A-Kosten) habe sich für das erste Halbjahr 2022 ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 3,90 Mio. Euro ergeben, welches damit unterhalb des Vorjahresniveaus (1.HJ 2022: 6,54 Mio. Euro) gelegen habe. In Bezug auf die Ergebniszusammensetzung sei mit einem bereinigten Segmentergebnis von 3,80 Mio. Euro (1. HJ 2022: 3,23 Mio. Euro) der überwiegende Teil des Konzernergebnisses auf das Segment "Clean Tech Solutions" entfallen. Das "Green Transportation"-Segment habe ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 0,20 Mio. Euro (1. HJ 2022: 3,32 Mio. Euro) erzielt.Auf Nettoebene habe der Technologiekonzern ein negatives Nettoergebnis (nach Minderheiten) von -20,93 Mio. Euro hinnehmen müssen, welches unterhalb der Vorjahresergebnis (1. HJ 2022: -6,83 Mio. Euro) gelegen habe. Hierbei sei anzumerken, dass das Nettoergebnis des ersten Halbjahres auch durch eingetretene umfangreiche Abschreibungen von aktiven latenten Steuern in Höhe von 5,9 Mio. Euro belastet worden sei.