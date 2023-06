NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

630,03 USD +0,72% (14.06.2023, 22:00)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



NASDAQ-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (15.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lam Research-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lam Research Corporation (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) charttechnisch unter die Lupe.Einer ihrer Lieblingshandelsansätze kombiniere das Konzept der Relativen Stärke nach Levy (RSL) mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors. Vereinfacht ausgedrückt, handele es sich um eine doppelt trendfolgende Systematik, welche um eine aktive Risikomanagementkomponente ergänzt werde. Beide Kriterien würden derzeit bei der Aktie von Lam Research "grünes Licht" signalisieren. Doch nicht nur das, denn dazu geselle sich auch noch ein überzeugendes Chartbild. Schließlich liege hier eine abgeschlossene inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der diskutierten Trendwende - lasse sich auf knapp 250 USD taxieren. D. h. langfristig würde das sogar ausreichen, um das bisherige Allzeithoch bei 731,85 USD zu überspringen und in "uncharted territory" vorzustoßen. Unter dem Strich dürfte der Technologietitel also in die Erfolgsspur zurückgekehrt sein. Auf der Unterseite sei dagegen die Nackenzone der o. g. S-K-S-Formation bei 550/533 USD als Absicherung prädestiniert, denn deren Rebreak würde die beschriebene Trendwende mit einem dicken Fragezeichen versehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:582,10 EUR +0,40% (15.06.2023, 22:26)