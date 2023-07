Aktien von Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Lam Research-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

642,80 EUR +10,96% (27.07.2023, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

702,00 USD +9,28% (27.07.2023, 17:22)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



NASDAQ-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (27.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lam Research-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lam Research Corporation (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Chip-Industrie scheine der Wind derzeit besonders günstig zu wehen. Im Zuge einer robusten Weltwirtschaft und trotz eines strafferen geldpolitischen Kurses der FED gehe es für Halbleiteraktien steil bergauf. Dieser werde durch innovative Produktentwicklungen, wie beispielsweise dem neuesten Chip von Micron und positiven Quartalsberichten von Unternehmen wie Lam Research untermauere.Die Halbleiterbranche floriere derzeit, getrieben durch robuste makroökonomische Bedingungen und starken Quartalszahlen. Hauptakteure wie Micron Technology, Lam Research und Super Micro Computer würden beeindruckende Fortschritte demonstrieren und dadurch großes Interesse bei Investoren generieren.Micron habe jüngst die Markteinführung der ersten 8-High 24GB HBM3 Gen2 Speicher mit einer Bandbreite von über 1,2 TB/s angekündigt. Damit biete das Unternehmen eine bis zu 50-prozentige Verbesserung im Vergleich zu aktuellen HBM3 Lösungen. Eine um das 2,5Fache verbesserte Performance pro Watt gegenüber früheren Generationen würden neue Maßstäbe hinsichtlich Leistung, Kapazität und Energieeffizienz setzen. Darüber hinaus hätten diese Verbesserungen von Micron das Potenzial, die Trainingszeiten von umfangreichen Sprachmodellen wie GPT-4 zu verkürzen und die Infrastrukturnutzung für KI-Inferenzen zu verbessern.Derweil habe Lam Research beeindruckende Quartalsergebnisse vorgelegt und eine optimistischere Prognose abgegeben als erwartet, was zu einem Anstieg der Aktien um fast neun Prozent geführt habe. Dieser positive Bericht habe sich auch positiv auf die Aktien der Wettbewerber Applied Materials und KLA ausgewirkt.Die Halbleiteraktien würden derzeit eine Börsenparty feiern. Angetrieben von starken Makro-News sowie positiven Quartalszahlen und neuen Produktinnovationen gehe es für einen Großteil der Chip-Aktien weiter gen Norden. Auch der "Aktionär"-Depotwert Super Micro Computer erreiche am heutigen Donnerstag ein neues Rekordhoch. Angesichts der hier stark überkauften Indikatorwerte könnten Anleger über erste Teilgewinnmitnahmen nachdenken. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: