Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Lam Research-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

365,35 EUR +8,09% (20.10.2022, 18:02)



NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

363,50 USD +10,12% (20.10.2022, 17:55)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



NASDAQ-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (20.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lam Research-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lam Research Corporation (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lam Research habe mit seinen Zahlen heute die Anleger erfreut. Der Konzern habe eine solide Umsatzprognose für das laufende Quartal abgegeben und höhere Gewinne gemeldet als erwartet. Das mache die Aktie zum Top-Gewinner am heutigen Donnerstag im NASDAQ 100 . Der Blick auf die bisherige Jahresperformance mache indes keine Freude. Wie seien die Aussichten?"Eine solide Ausführung in Kombination mit einer Entspannung der Lieferkette führte zu einer starken Gesamtleistung", habe CEO Tim Archer in der Quartals-Mitteilung gesagt. "Wir erwarten zwar schwächere Ausgaben für Wafer-Fertigungsanlagen im Jahr 2023, aber unsere Technologieführerschaft und unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bewältigung von Abschwüngen bieten uns eine starke Grundlage, um die spannenden Chancen zu nutzen, die sich der Halbleiterindustrie bieten."Der Chipausrüster habe für das September-Quartal einen bereinigten Gewinn von 10,42 Dollar pro Aktie gemeldet, verglichen mit der Konsensschätzung von 9,57 Dollar der Analysten. Der Umsatz habe bei 5,07 Milliarden Dollar und damit über den Erwartungen von 4,92 Milliarden Dollar gelegen.Für das laufende Quartal rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden Dollar (plus/minus 300 Millionen), während die Analystenschätzung bei 4,81 Milliarden liege. Der bereinigte Gewinn pro Aktie werde mit 10 Dollar plus oder minus 75 Cents erwartet, gegenüber dem Konsens von 9,09 Dollar für den gleichen Zeitraum.Auf der Telefonkonferenz habe das Management des Unternehmens gesagt, dass die Auswirkungen der neuen chinesischen Exportbestimmungen in den Prognosen für das Dezemberquartal berücksichtigt worden seien. Sie würden prognostizieren, dass der Markt für Wafer-Fertigungsanlagen im nächsten Jahr aufgrund der schwächeren Nachfrage und der chinesischen Beschränkungen um mehr als 20 Prozent zurückgehen könnte.Das Umfeld für Chiphersteller werde schwieriger, geopolitische Konflikte und eine Rezession in Europa und den USA könnten die Geschäfte vermiesen. Im laufenden Jahr habe die Aktie bereits fast 42 Prozent verloren. Sie ist keine Empfehlung des "Aktionär", so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Lam Research-Aktie. (Analyse vom 20.10.2022)