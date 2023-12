NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

773,50 USD +0,82% (15.12.2023, 22:00)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



NASDAQ-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (18.12.2023/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lam Research-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lam Research Corporation (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) charttechnisch unter die Lupe."Ein Bilderbuchchart" - so lasse sich der Kursverlauf der Aktie von Lam Research derzeit absolut treffend zusammenfassen. Strategisch würden die im Mai vervollständigte Bodenbildung sowie die im Herbst nach oben aufgelöste Konsolidierungsflagge die längerfristigen Kurstreiber darstellen. Letzte Woche sei ein weiteres Ausrufezeichen hinzugekommen! Gemeint sei der Sprung über die Hochpunkte von 2022 und 2023 bei 726,52/731,85 USD, verbunden mit einem neuen Rekordstand. Ganz allgemein gesprochen sorge ein neues Allzeithoch für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Da die trendfolgenden Indikatoren (z.B. MACD, RSL, Kelly-Faktor) derzeit freundlich zu interpretieren seien, werde das Risiko eines Fehlausbruchs nach Norden reduziert. Aus der Höhe der angeführten Flagge ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 890 USD. Als Sahnehäubchen spreche auch der Faktor "Saisonalität" für einen validen Ausbruch: Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends könne der Titel vom 1.1. bis zum 6.4. im Mittel um 15% zulegen. Im ersten Quartal greife also ein besonderer saisonaler Rückenwind.Als Stopp-Loss auf der Unterseite bietet sich indes das Septemberhoch bei 711,91 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze Lam Research-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:706,90 EUR -0,39% (18.12.2023, 09:49)