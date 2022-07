Tradegate-Aktienkurs La Jolla Pharmaceutical-Aktie:

La Jolla Pharmaceutical Company (ISIN: US5034596040, WKN: A1XB6B, Ticker-Symbol: LJPP, NASDAQ-Symbol: LJPC) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. La Jolla Pharmaceutical konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien zur Verbesserung der Behandlung von Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten. (11.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - La Jolla Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens La Jolla Pharmaceutical Company (ISIN: US5034596040, WKN: A1XB6B, Ticker-Symbol: LJPP, NASDAQ-Symbol: LJPC) unter die Lupe.Das Übernahmekarussell im Biotech-Bereich bleibe kräftig in Bewegung. Zu Wochenbeginn wechsle eine weitere kleine Biotechnologie-Gesellschaft den Besitzer. DER AKTIONÄR erwarte, dass die Übernahmeaktivitäten im Sektor in den nächsten Wochen und Monaten auf einem hohen Niveau verweilen würden.Am Montag sei bekannt geworden, dass sich die Holding-Gesellschaft Innoviva (ISIN: US45781M1018, WKN: A2AC9U) das Biotech-Unternehmen La Jolla Pharmaceutical Company einverleiben wolle. Kostenpunkt: 149 Millionen Dollar oder umgerechnet 6,23 Dollar je Aktie. Das entspreche einem Aufschlag von 70 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Tage (Prämie ohne die inkludierte Komponente von 0,28 Dollar je Aktie für zusätzliche Barerlöse).La Jolla Pharmaceutical Company habe zwei zugelassen Produkte im Portfolio: Hypotonie-Medikament Giapreza und das Antibiotikum Xerava. Interessant in diesem Zusammenhang: Die deutsche Biotech-Gesellschaft PAION (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S) halte die exklusiven Lizenzrechte zur Vermarktung der Substanzen in Europa. Der Deal sei im Januar 2021 bekannt gegeben worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze La Jolla Pharmaceutical-Aktie: